Liam Payne avait de la « cocaïne rose » dans son organisme au moment de son décès – rapports | Liam Payne

L’ancien chanteur des One Direction, Liam Payne, avait plusieurs drogues, dont du crack et de la méthamphétamine, dans son organisme lorsqu’il est mort d’une chute du balcon d’un hôtel en Argentine, selon des sources argentines anonymes proches des premiers rapports toxicologiques.

Le chanteur britannique et ancien membre des One Direction est décédé la semaine dernière à l’âge de 31 ans après avoir plongé d’une chambre d’hôtel au troisième étage de Buenos Aires.

ABC News et TMZ ont rapporté qu’un cocktail de drogues appelé « cocaïne rose » – contenant de la méthamphétamine, de la kétamine et de la MDMA – avait été découvert lors d’une autopsie partielle, ainsi que du crack et des benzodiazépines. Les deux médias ont cité des sources anonymes proches des tests préliminaires.

Associated Press a rapporté qu’un responsable anonyme avait déclaré que le rapport toxicologique préliminaire suggérait des preuves d’exposition à la cocaïne, mais soulignant que ces premiers résultats n’offraient pas une lecture précise de la quantité qui circulait dans son sang au moment de sa mort.

Les résultats toxicologiques définitifs ne devraient pas être rendus publics avant quelques semaines.

Associated Press a rapporté que le responsable s’était exprimé sous couvert d’anonymat car il n’était pas autorisé à informer les journalistes. Le rapport préliminaire a été largement rapporté dans les médias locaux lundi.

Le ministère public argentin enquête sur cette affaire, ce qui n’est pas rare lorsqu’un décès est soudain ou inattendu.

L’autopsie de Payne a conclu que les blessures traumatiques qui ont causé sa mort correspondaient à sa chute de trois étages depuis la fenêtre de l’hôtel. Les procureurs ont exclu toute autre implication.

Les enquêteurs argentins ont découvert ce qui semblait être des stupéfiants et de l’alcool éparpillés sur des objets et des meubles cassés dans la chambre d’hôtel de Payne, 31 ans, ce qui a conduit le ministère public à supposer que Payne avait souffert d’une dépression provoquée par la toxicomanie au moment de sa chute. L’accusation a déclaré que Payne aurait pu plonger du balcon de sa chambre d’hôtel dans un état de « semi-inconscience ou totale ».

Des photos prétendument prises depuis la chambre d’hôtel de Payne et publiées par les médias locaux montraient de la poudre semblable à de la neige laissée sur une table et un écran de télévision brisé. La police a également découvert une plaquette thermoformée de clonazépam, un dépresseur du système nerveux central, ainsi que des médicaments en vente libre éparpillés parmi les affaires de Payne. Peu de temps avant la mort de Payne, le directeur de l’hôtel a appelé le 911 pour signaler un client agissant de manière agressive et sous l’influence de drogues et d’alcool.

Les enquêteurs tentent également de déterminer qui a vendu à Payne la drogue qu’il prenait à l’hôtel CasaSur de Palerme, un quartier chic de la capitale argentine. La police a recueilli les déclarations d’au moins trois employés de l’hôtel, ainsi que de deux femmes qui ont visité la chambre d’hôtel de Payne quelques heures avant sa mort.

Les fans et les principales personnalités de l’industrie pop du monde entier ont réagi avec une vague de chagrin.

Le père du défunt chanteur, Geoff Payne, était toujours à Buenos Aires lundi pour rencontrer les procureurs et d’autres responsables locaux afin d’organiser le rapatriement de la dépouille.

Les autorités argentines prévoient de libérer le corps la semaine prochaine, permettant ainsi à Geoff Payne de rentrer chez lui et d’organiser des funérailles en Angleterre, où dimanche des centaines de fervents fans des One Direction se sont rassemblés pour pleurer le musicien.

– Associated Press et l’Agence France-Presse ont contribué à ce rapport