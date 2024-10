Liam Payne, ancienne star des One Direction, retrouvé mort dans un hôtel en Argentine – ce que nous savons jusqu’à présent | Actualités Ents & Arts

L’ancienne star des One Direction, Liam Payne, est décédée à l’âge de 31 ans.

Le chanteur était en Argentine lorsqu’il a été retrouvé mort par la police.

Comment Payne est-il mort ?

La police locale a déclaré que Payne était tombé du troisième étage d’un hôtel de la capitale Buenos Aires mercredi soir.

Il aurait subi des « blessures extrêmement graves ».

Alberto Crescenti, chef du système médical d’urgence de l’État, a déclaré à la télévision argentine que Payne était tombé dans une cour de l’hôtel CasaSur, dans le quartier branché de Palerme.

Il a refusé de répondre à d’autres questions sur l’incident, notamment si Payne a sauté du balcon ou est tombé par accident.

Pablo Policicchio, porte-parole du ministère de la Sécurité de la municipalité de Buenos Aires, a déclaré que la police avait été appelée à l’hôtel en réponse à un « homme agressif qui pourrait être sous l’influence de drogues ou d’alcool ».

Image:

Un technicien légiste sur place. Photo: Reuters





0:21

Les fans se rassemblent devant l’hôtel où Liam Payne est mort



Publication de Payne sur les réseaux sociaux quelques heures avant sa mort

Payne avait posté sur Snapchat au cours des dernières heures, et dans une vidéo, il a déclaré que c’était une « belle journée ici en Argentine ».

« Je profite simplement d’un café et d’un petit-déjeuner, même s’il est environ 13 heures », a-t-il déclaré. « Je dors littéralement tous les jours jusqu’à minuit. Nous sommes de vrais perdants. »

Image:

Liam Payne a posté sur son Snapchat quelques heures avant sa mort. Photo : Snapchat/Liam Payne





Image:

Photo : Snapchat/Liam Payne





La star a parlé de « monter à cheval » et a déclaré: « Je pense que je vais rejouer au polo, ce qui va me mettre hors de combat pendant environ six semaines. »

« Ça va être une belle journée », a-t-il ajouté.

On ne sait pas exactement quand les vidéos ont été tournées, mais elles ont été publiées quelques heures avant sa mort.

Pourquoi Payne était-il en Argentine ?

Payne était à Buenos Aires pour assister au concert de son ancien membre du groupe One Direction, Niall Horan.

Image:

Payne au concert de Niall Horan en Argentine. Photo : Snapchat/Liam Payne





Image:

Photo : Payne et sa petite amie au concert. Snapchat/Liam Payne





Il a été vu danser lors de son spectacle il y a deux semaines à la Movistar Arena aux côtés de sa petite amie Kate Cassidy.

:: Toute personne se sentant émotionnellement en détresse peut appeler les Samaritains pour obtenir de l’aide au 116 123 ou par courrier électronique. [email protected] au Royaume-Uni. Aux États-Unis, appelez la succursale Samaritans de votre région ou le 1 (800) 273-TALK.