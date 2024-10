Liam Payne, ancien membre des One Direction, est décédé à 31 ans

Ligne du dessus

Liam Payne, un chanteur anglais devenu célèbre en tant que membre du boysband One Direction, est décédé mercredi après être tombé du balcon de sa chambre d’hôtel à Buenos Aires, en Argentine.

Liam Payne arrive à la première britannique de « All Of These Voices » au Cineworld Leicester Square en mars … [+] 16, 2023 à Londres, Angleterre. FilImage

Faits clés

La police de Buenos Aires a publié un communiqué indiquant que Payne était tombé du balcon du troisième étage de l’hôtel Casa Sur dans la capitale argentine, subissant des « blessures extrêmement graves » et avait été déclaré mort sur le coup par les médecins. Un responsable local cité par le Presse associée a déclaré plus tôt que Payne « avait sauté du balcon de sa chambre ». La police aurait été dépêchée sur les lieux peu après 17 heures, heure locale, après que le directeur de l’hôtel ait passé un appel d’urgence au 911 pour se plaindre d’un client « accablé de drogues et d’alcool… détruisant toute la chambre », ajoute le rapport de l’AP. Selon BBC, le directeur a également exprimé son inquiétude quant au fait que l’invité « dispose d’un balcon et nous craignons qu’il ne fasse quelque chose qui mette sa vie en danger ». Les autorités locales ont déclaré avoir ouvert une enquête sur ce décès et la BBC a rapporté que le ministère britannique des Affaires étrangères était en contact avec les autorités argentines à ce sujet. La famille de Payne a publié une déclaration à Médias britanniques Jeudi : « Liam vivra à jamais dans nos cœurs et nous nous souviendrons de lui pour son âme gentille, drôle et courageuse. »

Comment les fans et les musiciens ont-ils réagi à l’annonce de la mort de Payne ?

Les autres membres des One Direction n’ont pas encore commenté publiquement la mort de Payne. La mère de Harry Styles, Anne Twist, a semblé pleurer la mort du chanteur en postant une image de l’émoji du cœur brisé sur elle. Instagramà côté de la légende : « Juste un garçon ». Waliyha Malik, la sœur de l’ancien membre du groupe Zayn, a également partagé plusieurs images du chanteur avec son frère dans sa story Instagram, avec la légende « le cœur brisé ». Les fans des One Direction ont pleuré la mort de Payne sur les réseaux sociaux tandis qu’un grand groupe se rassemblait devant l’hôtel Casa Sur pour organiser une veillée pour le musicien et chanter des chansons des One Direction.

Les fans des One Direction et de Liam Payne se sont rassemblés devant l’hôtel pour allumer des bougies lors d’une soirée improvisée. … [+] autel après la mort d’un musicien britannique mercredi soir. Anadolu via Getty Images

On pouvait entendre le groupe de fans rassemblés devant l’hôtel chanter des chansons des One Direction. Anadolu via Getty Images

Les fans du chanteur britannique Liam Payne pleurent à côté de l’hôtel où il est décédé à Buenos Aires. AFP via Getty Images

Les fans des One Direction ont également pleuré la mort de Payne sur les réseaux sociaux. AFP via Getty Images

Contexte clé

Payne était membre de One Direction, un groupe constitué par les juges de l’émission britannique « The X Factor » en 2010, aux côtés de Harry Styles, Niall Horan, Zayn Malik et Louis Tomlinson. Ils n’ont pas remporté la saison, mais le groupe a connu un succès astronomique après le spectacle et a continué à faire des tournées dans les stades et un certain nombre de succès pop, dont « Story of My Life » et « Best Song Ever ». Le groupe a annoncé qu’il prendrait une pause temporaire en 2015, bien que Malik soit parti plus tôt cette année-là. Payne poursuit ensuite une carrière solo et sort son premier album solo, LP1, en 2019, avant de continuer à faire de la musique pop, hip-hop, latine et électronique. Payne parlé à propos de sa lutte contre la dépendance ces dernières années, et a déclaré qu’il souffrait de pensées suicidaires alors qu’il était membre des One Direction. Dans un Vidéo YouTube 2023Payne a déclaré qu’il avait passé 100 jours en rééducation et qu’il avait « plus de contrôle sur la vie et tout ce qui m’échappait » après être devenu sobre. Payne avait quatre chansons classées et une Panneau d’affichage Top 10 de sa carrière solo, « Strip That Down » de 2017 avec Quavo. Il a sorti sa chanson la plus récente, « Teardrops », plus tôt cette année. Payne avait aussi un enfant en 2017 avec Cheryl Cole.

Lectures complémentaires

