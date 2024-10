Liam Payne, ancien membre des One Direction, est décédé à 31 ans

BUENOS AIRES, Argentine –

L’ancien chanteur des One Direction, Liam Payne, 31 ans, dont le boys band britannique en tête des charts a généré un public mondial de fans évanouis, a été retrouvé mort mercredi après être tombé du balcon d’un hôtel à Buenos Aires, ont annoncé des autorités locales.

La police de Buenos Aires a déclaré dans un communiqué que Payne était tombé du troisième étage de l’hôtel Casa Sur, dans le quartier branché de Palermo, dans la capitale argentine, entraînant des « blessures extrêmement graves ». Les médecins ont confirmé son décès sur place, précise le communiqué.

Pablo Policicchio, porte-parole du ministère de la Sécurité de la municipalité de Buenos Aires, a déclaré dans une déclaration à l’Associated Press que Payne « s’était jeté du balcon de sa chambre ». Il a déclaré que la police avait été dépêchée à l’hôtel en réponse à un appel d’urgence concernant un « homme agressif qui pourrait être sous l’influence de drogues ou d’alcool ». À leur arrivée, la police a entendu un bruit sourd et a trouvé le corps de Payne dans la cour de l’hôtel, a déclaré Policicchio.

La police boucle un hôtel où le musicien anglais Liam Payne, ancien membre du groupe One Direction, a été retrouvé mort après être tombé d’un balcon à Buenos Aires, Argentine, le mercredi 16 octobre 2024. (AP Photo/Natacha Pisarenko)

Le directeur de l’hôtel peut être entendu lors d’un appel au 911 obtenu par l’AP disant qu’ils avaient « un client qui est submergé de drogues et d’alcool… Il détruit toute la chambre et, eh bien, nous avons besoin que vous envoyiez quelqu’un, s’il vous plaît. » La voix du directeur devint plus anxieuse à mesure que l’appel continuait, notant que la chambre avait un balcon.

Alberto Crescenti, chef du système médical d’urgence de l’État, a déclaré sur la chaîne de télévision argentine Todo Noticias que les autorités enquêtaient sur les circonstances de sa mort et procédaient à une autopsie. Il a refusé de répondre à d’autres questions sur l’incident, notamment si Payne a sauté du balcon ou est tombé par accident.

Payne avait exprimé sa lutte contre l’alcoolisme, en publiant une vidéo en juillet 2023 sur sa chaîne YouTube dans laquelle il a déclaré qu’il était resté sobre pendant six mois après avoir reçu un traitement. Les représentants de Payne n’ont pas immédiatement répondu aux courriels et aux appels.

Des dizaines de fans des One Direction ont afflué de Buenos Aires vers l’hôtel Casa Sur après l’annonce de la nouvelle, formant des files qui se sont répandues dans la rue bouclée devant l’hôtel où la police était en sentinelle. Des enquêteurs médico-légaux ont été vus sortant de l’hôtel, d’où le corps de Payne a été retiré environ trois heures après la chute. Des jeunes femmes filmant avec leurs téléphones portables ont exprimé leur choc et leur chagrin lorsqu’un mémorial de fortune avec des rangées de bougies et de bouquets s’est rapidement développé à l’extérieur de l’hôtel.

« Je ne pensais pas qu’il allait mourir si jeune », a déclaré Isabella Milesi, 21 ans, à l’AP.

One Direction, de gauche à droite, Niall Horan, Harry Styles, Liam Payne, Zayn Malik et Louis Tomlinson arrivent au iHeart Radio Music Festival, le samedi 20 septembre 2014, au MGM Grand Garden Arena de Las Vegas. (Photo par Andrew Estey/Invision/AP)

Payne était l’un des cinq membres des One Direction, formés lorsqu’ils ont chacun auditionné pour le concours de chant britannique « The X Factor » en 2010, deux ans après la première tentative de Payne de participer à la série. À 16 ans la deuxième fois, Payne a chanté la version de « Cry Me a River » de Michael Bublé, paraissant nerveux au début mais s’échauffant sous les acclamations et les applaudissements du public.

Après que chaque chanteur n’ait pas réussi à passer la compétition en solo, Simon Cowell et ses collègues juges ont combiné Payne, Zayn Malik, Harry Styles, Niall Horan et Louis Tomlinson pour former ce qui allait devenir l’un des boys bands les plus réussis – même s’ils ont perdu. la compétition.

Chaque membre avait sa propre personnalité, Payne – originaire de Wolverhampton, une ville de la région des West Midlands en Angleterre – étant connu comme le responsable. Le groupe est devenu connu pour son son pop et ses succès romantiques comme « What Makes You Beautiful », « Night Changes » et « Story of My Life ».

Payne a joué des solos importants sur des chansons telles que « Stole My Heart » et « Change Your Ticket », co-écrivant plusieurs des succès du groupe. Ils avaient six succès dans le Top 10 des charts Billboard au moment de leur séparation en 2016 et une base de fans très fidèles, connus sous le nom de « Directioners », dont beaucoup étaient des adolescentes.

«J’ai toujours aimé One Direction depuis que je suis petite. Voir qu’il est mort et qu’il n’y aura plus jamais de retrouvailles entre les garçons est incroyable, ça me tue », a déclaré Juana Relh, 18 ans, une autre fan devant l’hôtel de Payne.

« J’ai toujours aimé les One Direction depuis que je suis petite », a déclaré Juana Relh, 18 ans, une autre fan devant l’hôtel de Payne. « Voir qu’il est mort et qu’il n’y aura plus jamais de retrouvailles entre les garçons, c’est incroyable, ça me tue. »

Avec son ascension fulgurante vers la gloire, Payne avait déclaré qu’il lui avait fallu un certain temps pour s’adapter aux yeux du public.

« Je ne pense pas qu’on puisse jamais gérer ça, c’est un peu fou pour nous de voir que les gens se mettent dans ce genre d’état d’esprit à propos de nous et de ce que nous faisons », a-t-il déclaré dans une interview à l’AP en 2013 après racontant une expérience où un fan était en état de choc en le rencontrant.

Après la dissolution du groupe, Payne – comme chacun de ses anciens camarades du groupe – a poursuivi une carrière solo, s’orientant vers l’EDM et le hip-hop. Son single « Strip That Down » de 2017, avec Quavo, a atteint le Top 10 du Billboard et est resté dans les charts pendant plusieurs mois. Il a sorti un album « LP1 » en 2019, et son dernier album – un single intitulé « Teardrops » – est sorti en mars.

Dans cette photo d’archive du lundi 9 mai 2016, Cheryl Cole et Liam Payne posent lors d’un appel photo pour le Global Gift Gala au Four Seasons Hotel George V à Paris. (Photo AP/François Mori, dossier)

Payne a eu un fils de sept ans, Bear Grey Payne, avec son ancienne petite amie, la musicienne Cheryl, connue sous le nom de Cheryl Cole lorsqu’elle jouait avec Girls Aloud. Elle a été juge de « X Factor » pendant la saison des One Direction. Payne était auparavant fiancée à Maya Henry, d’août 2020 au début 2022. Henry a publié un roman plus tôt cette année qui, selon elle, était basé sur leur relation.

Outre son fils, il laisse dans le deuil ses parents, Geoff et Karen Payne, ainsi que ses deux sœurs aînées, Ruth et Nicola.

Huamani a rapporté de Los Angeles. Les journalistes de l’AP Natacha Pisarenko et Debora Rey ont contribué au reportage depuis Buenos Aires, en Argentine.