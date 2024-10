Liam Payne, ancien membre des One Direction, décède à 31 ans dans la chute d’un hôtel en Argentine

L’ancien chanteur des One Direction, Liam Payne, 31 ans, a été retrouvé mort mercredi après être tombé du balcon d’un hôtel au troisième étage de Buenos Aires, ont déclaré des responsables locaux aux médias argentins.

Alberto Crescenti, chef du système médical d’urgence de l’État, a déclaré sur la chaîne de télévision argentine Todo Noticias que Payne était tombé dans une cour de l’hôtel Casa Sur, dans le quartier branché de Palerme, dans la capitale argentine. Crescenti a refusé de répondre à d’autres questions sur l’incident, notamment si Payne a sauté du balcon ou est tombé par accident.

Les médias argentins ont rapporté que Payne était à Buenos Aires pour assister au concert de son ancien membre du groupe One Direction, Niall Horan.

Payne a eu un fils de 7 ans, Bear Grey Payne, avec son ancienne petite amie, la musicienne Cheryl, connue sous le nom de Cheryl Cole lorsqu’elle jouait avec Girls Aloud.

Il laisse également dans le deuil ses parents, Geoff et Karen Payne, ainsi que ses deux sœurs aînées, Ruth et Nicola. Les représentants de Payne n’ont pas immédiatement répondu aux courriels et aux appels.

Plus à venir