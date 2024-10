Liam Payne, ancien chanteur des One Direction, décède à l’âge de 31 ans | Une Direction

Liam Payne, ancien membre du groupe One Direction, est décédé à l’âge de 31 ans après être tombé d’une chambre d’hôtel au troisième étage de Buenos Aires, a confirmé la police.

Le chanteur est décédé mercredi à 17 heures, heure locale.

« Liam James Payne, compositeur et guitariste, ancien membre du groupe One Direction, est décédé aujourd’hui après une chute du troisième étage d’un hôtel de Palerme », a indiqué la police de Buenos Aires dans un communiqué.

Alberto Crescenti, chef du système médical d’urgence de l’État, a déclaré à la chaîne de télévision argentine Todo Noticias que Payne était tombé dans une cour intérieure de l’hôtel.

« Quelques minutes plus tard [an] L’équipe d’urgence est arrivée et a confirmé le décès de cet homme dont nous avons appris plus tard qu’il appartenait à un groupe musical. Il a subi des blessures incompatibles avec la vie à la suite de sa chute. Il n’y avait aucun moyen de faire quoi que ce soit », a déclaré Crescenti.

Crescenti a déclaré que les autorités enquêtaient sur les circonstances de la mort de Payne et procédaient à une autopsie.

Payne était en visite en Argentine avec son ancien coéquipier Niall Horan, qui s’est produit à la Movistar Arena de la ville le 2 octobre. Payne a été vu danser et chanter avec les fans d’Horan lors du concert.

Des centaines de supporters se sont rassemblés devant l’hôtel mercredi soir, où la police a bouclé l’entrée avec du ruban adhésif.

Une légère incrédulité planait sur la rue. Les supporters étaient sous le choc, beaucoup d’entre eux en larmes alors qu’ils se consolaient. D’autres regardaient l’hôtel dont tous les rideaux étaient fermés.

«J’ai le cœur brisé. Je me souviens que quand j’étais enfant, j’avais beaucoup de harcèlement dans mon école et ses chansons m’aidaient. Je suis dévasté. Je suis venue dès que j’ai appris la nouvelle », a déclaré Martina Belaustgui, fan de 26 ans. « Je l’ai vu au show de Niall il y a quelques semaines. Il chantait, dansait et sautait.

« Je l’ai rencontré quand j’avais 12 ans. Il était avec sa famille et j’ai demandé une photo. Il était si gentil. J’étais tellement timide, il a essayé de me parler mais je ne pouvais rien dire. Je le regrette », a déclaré Mariana Pinto, une fan de 25 ans.

Né à Wolverhampton, en Angleterre, en 1993, Payne n’avait que 16 ans lorsqu’il a rejoint One Direction, un boysband formé par le directeur musical Simon Cowell dans l’émission de téléréalité britannique The X Factor en 2010.

Le groupe, composé de Payne, Horan, Harry Styles, Louis Tomlinson et Zayn Malik, n’a pas remporté cette saison de The X Factor, mais est devenu l’un des plus grands boysbands de tous les temps.

Ils ont vendu plus de 70 millions de disques dans le monde, avec des succès tels que What Makes You Beautiful, Night Changes et Steal My Girl.

One Direction a fait une pause indéfinie en 2016 et Payne a signé en solo, sortant son premier single, Strip That Down avec Quavo, l’année suivante. Parmi les autres chansons à succès, outre Strip That Down, qui a culminé à la 10e place du classement américain Billboard, citons For You avec Rita Ora et Get Low avec Zedd.

S’adressant au Guardian en 2019, Payne a parlé de sa santé mentale, révélant qu’il suivait une thérapie depuis deux ans. Il a déclaré qu’au sommet de la renommée des One Direction, il avait commencé à consommer de l’alcool et un médicament contre l’épilepsie comme stabilisateur de l’humeur pour contrer les « hauts et les bas irréguliers » qu’il éprouvait. « J’avais juste besoin d’un peu d’aide pour rester stable… c’était parfois très difficile », a-t-il déclaré.

L’année dernière, il a déclaré dans une interview qu’il avait effectué plus de trois mois d’abstinence. « Je suis sobre maintenant, depuis plus de 100 jours », a-t-il déclaré à IFL TV. « Je me sens incroyablement bien, je me sens vraiment très bien et le soutien des fans a été vraiment très bon, donc je suis super heureux. »

Payne est devenu père en 2017, ayant un fils Bear Grey Payne avec sa partenaire d’alors, la juge de X Factor Cheryl Cole. Le couple s’est séparé en 2018 après deux ans de vie commune.