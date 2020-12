Liam Payne a révélé que Noël est « différent » ces jours-ci, il est maintenant père de fils Bear.

L’ancienne star de One Direction, 27 ans, partage son fils de trois ans avec son ex-petite amie Cheryl.

Et le chanteur solo a avoué que la saison des fêtes a changé pour lui depuis l’accueil du bambin avec l’ex-chanteuse de Girls Aloud, 37 ans.

Liam a révélé que son fils a été « un très bon garçon cette année » et a hâte de le gâter pourri.

Il a déclaré dans une collaboration avec l’expérience de Noël virtuel de Wizarding World, Deck The Great Hall: « Noël a une signification différente depuis que j’ai eu mon fils. Tout est question d’enfants.







« La meilleure chose à propos de Noël est de se connecter avec vos amis et votre famille, si vous ne pouvez pas envoyer un petit message pour Noël, alors quand pouvez-vous? »

Le musicien est en charge de préparer et de cuisiner le festin festif pour sa famille cette année.

Il a ajouté: « Je suis dans l’esprit de Noël comme d’habitude. Je suis généralement celui qui fait la cuisine. C’est très amusant de le voir surveiller le Père Noël et crier dans la cheminée.







« Je suis en train de parcourir ma liste de Noël et une partie de la saison est nerveusement excitée par le fait que vous n’avez pas encore fait grand-chose. »

Liam, qui est fiancé au mannequin Maya Henry, âgée de 20 ans, a envoyé une douce note virtuelle à son fils.

Il a dit: «Mon premier message de bougie de Noël flottante va être pour mon fils Bear.

« Je veux lui dire qu’il a été un très, très bon garçon cette année et j’espère que tu auras tout ce que tu veux pour Noël. »







La pop star a passé la majeure partie de cette année à vivre en dehors de Bear.

Liam s’est ouvert sur le fait de ne pas le voir autant en raison du verrouillage après que lui et Cheryl soient parvenus à un accord sur le fait que le papa adoré devrait passer du temps « loin » de lui.

Il a déclaré au magazine Tings: « [Lockdown] c’est le plus longtemps que je ne l’ai pas vu [Bear] dans sa vie.







« Mais nous avons discuté depuis le début et pour différentes raisons, Cheryl et moi avons décidé que je devrais être un peu absent, ce n’est pas inhabituel pour moi d’être dans et hors de sa vie.

« C’est un enfant calme et froid. Il ne s’inquiète pas trop des choses. »

Liam sortait avec Cheryl pendant deux ans et demi avant qu’ils ne la quittent.

