Liam Payne a « sauté du balcon de son hôtel », confirment les autorités

L’ancienne star des One Direction est décédée mercredi à Buenos Aires, à l’âge de 31 ans, et les autorités locales ont confirmé que Payne avait sauté de son balcon de l’hôtel Casa Sur.

Payne a été déclaré mort après être tombé du troisième étage de l’hôtel.

Photo de Tim P. Whitby / Getty Images

La police est arrivée sur les lieux peu après 17 heures, heure locale, après avoir été alertée de la situation par la direction de l’hôtel.

Lors du premier appel adressé aux secours, un employé de l’hôtel explique : « Nous avons un client ivre de drogue et d’alcool. Lorsqu’il est conscient, il casse tout dans la pièce…

« Nous avons un invité qui détruit tout dans sa chambre. Nous avons besoin que quelqu’un vienne.

Lors d’un appel de suivi, l’employé a ajouté : « Nous avons besoin que vous envoyiez quelqu’un de toute urgence car je ne sais pas si la vie de l’invité est en danger.

«Ils doivent être dans une pièce qui a un balcon. Et bien, nous avons un peu peur qu’il fasse quelque chose, qu’il mette sa vie en danger.

La police locale avait précédemment confirmé qu’une enquête était en cours pour établir les circonstances du drame.

Photo de LUIS ROBAYO / AFP via Getty Images

Des études toxicologiques et anatomo-pathologiques du sang et de l’urine sont en cours pour déterminer d’éventuelles traces de médicaments.

La police a trouvé une bouteille de whisky, un briquet et une poudre blanche dans la pièce, ainsi que des médicaments dont du clonazépam – utilisé pour traiter l’épilepsie, les troubles paniques ou les spasmes musculaires involontaires – et des pilules énergétiques.

Un carnet et le passeport de Payne ont été saisis et remis aux enquêteurs, qui ont également saisi un téléphone ayant pu appartenir à l’ancien chanteur des One Direction.

