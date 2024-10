Liam Payne a été « extrêmement dépassé » par les problèmes juridiques de Maya Henry dans les jours qui ont précédé sa mort

Liam Payne aurait été aux prises avec des problèmes juridiques liés à son ex-fiancée, Maya Henry, quelques jours avant sa mort à l’hôtel CasaSur Palermo à Buenos Aires, en Argentine, mercredi.

Le membre des One Direction « a été extrêmement dépassé par toutes les questions juridiques » après avoir reçu une lettre de cessation et d’abstention de la part des avocats de son ex, un initié dit aux gens Mercredi.

Selon le Daily Mail, le regretté chanteur a reçu la lettre « suite à l’émergence d’informations nouvelles et préoccupantes ».

Les représentants du défunt chanteur n’étaient pas immédiatement disponibles pour Page Six pour commenter.

Liam Payne aurait eu des difficultés après avoir reçu une lettre de cessation et d’abstention de son ex-fiancée, Maya Henry, quelques jours avant sa mort. Hannah Young/Shutterstock

Le défunt chanteur « a été extrêmement dépassé par toutes les questions juridiques », a déclaré une source à People mercredi. Can Nguyen/Shutterstock

Henry a allégué dans une vidéo TikTok plus tôt ce mois-ci que Payne avait fait des efforts extrêmes pour essayer de la contacter après leur rupture en avril 2022 après quatre ans de relation.

« Depuis que nous avons rompu, il m’envoie des messages, il fait exploser mon téléphone, pas seulement à partir de son numéro de téléphone, mais aussi à partir de différents numéros de téléphone, donc je ne sais jamais d’où ça va venir », a déclaré l’influenceuse de 23 ans. réclamé.

«Il créera de nouveaux comptes iCloud pour m’envoyer des messages iMessage – c’est toujours un foutu nouveau compte iCloud. Chaque fois que j’en vois un apparaître sur mon téléphone, je me dis : « C’est reparti. »

Payne a reçu la lettre « suite à l’émergence d’informations nouvelles et préoccupantes », selon le Daily Mail. Instagram/maya_henry

Plus tôt ce mois-ci, l’influenceuse a affirmé que l’ancien de One Direction avait tenté de la contacter en faisant exploser agressivement son téléphone. Dave Benett/Getty Images

Henry a ajouté que Payne aurait également « fait exploser » le téléphone de sa mère.

« Est-ce que c’est un comportement normal pour vous? » dit-elle.

Les ex se sont réunis en 2018, la même année où Payne s’est séparé de son ex Cheryl Cole, avec qui il partageait Bear, désormais âgé de 7 ans.

«Il créera de nouveaux comptes iCloud pour m’envoyer des messages iMessage – c’est toujours un foutu nouveau compte iCloud. Chaque fois que j’en vois un apparaître sur mon téléphone, je me dis : « C’est reparti », a déclaré Henry sur TikTok. Richard Young/Shutterstock

Elle a affirmé que Payne essaierait également de contacter sa mère. Instagram/maya_henry

Henry et la chanteuse britannique ont annulé leurs fiançailles de deux ans en 2022 après qu’elle ait allégué qu’il l’avait trompée.

Payne sortait avec l’influenceuse Kate Cassidy lorsqu’il est décédé après une chute du troisième étage de l’hôtel de Buenos Aires.

Le couple avait passé une escapade romantique ensemble à la campagne quelques jours auparavant, bien que Cassidy soit rentrée seule chez elle quelques jours avant l’incident tragique.

Les ex dataient de 2018 à 2022. Snapchat/Liam Payne

Payne sortait avec Kate Cassidy quand il est mort. Snapchat/Liam Payne

On ne sait pas si la mort de Payne était intentionnelle ou accidentelle, mais un porte-parole du ministère de la Sécurité de Buenos Aires a affirmé qu’il « s’était jeté du balcon de sa chambre ».

Il aurait « agi de manière erratique » dans les instants qui ont précédé la chute et a dû être ramené dans sa chambre d’hôtel après avoir brisé son ordinateur portable dans le hall.

Des sources ont déclaré à Page Six que l’ancien de « X Factor », qui avait précédemment admis avoir abusé d’alcool et avoir des problèmes de santé mentale, « traversait des périodes de comportement ruineux depuis longtemps ».