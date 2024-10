Liam Payne a dit à son ex Maya Henry « Je vais mourir » lors d’appels téléphoniques récents | Liam Payne, Maya Henry | Just Jared : actualités et potins sur les célébrités

Dans une interview publiée deux jours auparavant Liam Paynela mort de son ex-fiancée Maya Henri a expliqué comment il avait joué avec la mort lors de leurs récentes conversations.

Même s’ils se sont séparés en mai 2022, Maya dit que Liam était toujours en contact avec elle et elle a même décidé d’intenter une action en justice cette semaine après qu’il l’ait contactée « à plusieurs reprises ».

Liam est décédé tragiquement à l’âge de 31 ans, mercredi 16 octobre, après une chute du troisième étage de son hôtel en Argentine.

En apparaissant sur le podcast Internet est mort, Maya a parlé de son ancienne relation avec Liam et comment elle avait l’impression qu’il la manipulait pour se sentir mal pour lui.

« J’ai toujours eu l’impression que c’était une tactique de manipulation… J’ai toujours eu l’impression que c’était le cas pour continuer à me sentir mal pour lui », Maya dit. « Depuis notre rupture, il m’envoyait toujours des messages du genre ‘Oh, je ne vais pas bien.’ Il jouait toujours avec la mort et disait : « Eh bien, je vais mourir. Je ne vais pas bien.

Elle a poursuivi: «Il y a eu une fois où j’essayais de lui obtenir de l’aide et il ne l’a pas accepté. Il envoyait un texto à ma mère : « Je ne vais pas bien, demande à Maya de me contacter. Parce que je ne répondrais pas. Et c’est toujours le même cycle.

Maya dit Liam a continué à la contacter, elle et sa famille, après avoir annoncé son livre en février 2024. Elle continuerait à lui proposer de l’aide, malgré tout ce qu’ils ont vécu.

« Par exemple, quand j’ai annoncé mon livre, il a fait la même chose. Il a appelé ma mère : « Je pense que je ne vais pas rester là très longtemps. » Et je ne joue pas avec la mort, donc si tu dis ça, je vais essayer de t’aider peu importe ce que tu as fait et je pense qu’il a profité de la gentillesse de ma famille. Maya dit. «Alors je me suis dit: ‘Si tu veux retourner en cure de désintoxication, je t’aiderai.’ Non pas que je veuille revenir avec lui, mais il est toujours l’enfant de quelqu’un, il est toujours le frère de quelqu’un. Si c’était mon frère, j’aimerais que quelqu’un l’aide aussi.

« En ce qui concerne les événements récents, je ne peux pas en parler légalement. C’est devenu bien pire… mais je me suis toujours sentie vraiment mal », a-t-elle déclaré.

Vous pouvez regarder l’interview complète en podcast ci-dessous.

