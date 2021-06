Liam Neeson révèle ce qui l’a poussé à rejeter le rôle de James Bond | Nouvelles des gens

Washington: L’acteur Liam Neeson, dans une récente interview, a révélé qu’il avait été contacté pour incarner James Bond dans les années 1990, mais a rejeté le rôle car sa défunte épouse n’était pas enthousiaste à l’idée.

L’acteur de 69 ans nominé aux BAFTA a révélé qu’il avait reçu un ultimatum de sa défunte épouse Natasha Richardson concernant le rôle potentiel de James Bond. Le magazine People a rapporté que l’acteur était apparu jeudi dans ‘The Late Late Show with James Corden’, où il a admis avoir été approché par la productrice Barbara Broccoli pour assumer le rôle emblématique de James Bond 007, peu de temps après son apparition dans ‘Schindler’s List ‘ en 1993.

Mais, l’acteur n’a pas pu accepter l’offre car il a dû choisir entre sa femme et le rôle à ce moment-là.

« Je sais qu’ils regardaient divers acteurs et j’étais apparemment parmi eux. Cependant, ma chère épouse décédée m’a dit… » Chéri, si on te propose James Bond et que tu vas le jouer, tu ne vas pas m’épouser », a déclaré Neeson à Cordon.

Richardson est décédé à l’âge de 45 ans en 2009 d’une blessure à la tête subie en skiant à Mont Tremblant, au Québec. L’acteur a subi un traumatisme contondant après être tombé sur une pente pour débutants alors qu’il était avec un instructeur et avoir refusé un premier traitement médical après l’accident.

Dans sa mémoire affectueuse, Neeson et leur fils aîné Micheal ont développé le film 2020 «Made in Italy» sur un père et son fils faisant face à la mort de la matriarche familiale.

Micheal, qui a changé son nom de famille en 2018 pour honorer sa mère, a déclaré qu’il avait « ressenti » la présence de Richardson pendant le tournage.

« Quand vous perdez quelqu’un si proche de vous, parfois vous le repoussez et le sortez de votre tête parce que la pensée de lui fait mal, mais j’ai trouvé que c’était une chose malsaine à faire. Vous devez vous en souvenir », a déclaré Micheal au magazine People dans un entretien antérieur.