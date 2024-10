Liam Neeson et la relation « dynamique » de Pamela Anderson se dévoilent

Le pistolet nu les co-stars Liam Neeson et Pamela Anderson se sont récemment montrées franches et se sont félicitées l’une de l’autre.

Selon Personnes magazine, Anderson et Pamela ont développé une compréhension mutuelle lors du tournage de la nouvelle version de la populaire comédie policière de Leslie Nielsen Le pistolet nu plus tôt cette année.

Neeson a déclaré au média : « Avec Pamela, tout d’abord, je suis follement amoureux d’elle. C’est tout simplement formidable de travailler avec elle.

«Je ne peux pas la complimenter assez, je vais être honnête avec vous. Pas d’ego énorme. Elle vient juste pour faire le travail. Elle est drôle et si facile à travailler. Elle va être formidable dans le film », a ajouté l’acteur de 72 ans, chantant ses louanges.

De plus, l’acteur nominé aux Oscars a fait l’éloge du travail d’Anderson mais n’était pas aussi « confiant » quant à ses propres « compétences comiques » dans le rôle principal.

Compte tenu de son jeu d’acteur, il a plaisanté: « Je ne sais honnêtement pas si je peux le porter ou non », ce à quoi Anderson n’était pas d’accord et a ajouté: « C’était difficile de garder un visage impassible dans des scènes ensemble. »

Pour aller de l’avant, le Alerte à Malibu L’actrice a qualifié Neeson de « humble et de « parfait gentleman » et a noté qu’« il fait ressortir le meilleur de vous… avec respect, gentillesse et profondeur d’expérience. Ce fut un honneur absolu de travailler avec lui.

La star de 57 ans a également révélé que Chat sauvage L’acteur « s’est sincèrement occupé de moi – il m’a enveloppé dans son manteau quand j’avais froid ».

Tout en lui rendant la pareille, elle lui a préparé du pain et des biscuits et les lui a laissés dans sa loge.

Pour ceux qui ne le savent pas, Anderson incarne une « femme fatale » aux côtés de Neeson, qui joue le rôle principal du sergent-détective Franklin « Frank » Drebin Jr., « vraisemblablement » le fils du personnage de Nielsen, Frank Drebin, dans le prochain film.

Il est pertinent de mentionner que le prochain film Le pistolet nu sortira le 1er août 2025.