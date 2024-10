Liam Neeson dit qu’il est « follement amoureux » de Pamela Anderson, co-star de The Naked Gun, « Elle est formidable » | Hollywood

« Il fait ressortir le meilleur de vous… avec respect, gentillesse et profondeur d’expérience. Ce fut un honneur absolu de travailler avec lui », a déclaré Anderson à propos de Neeson, qui a récemment déclaré qu’il n’était plus sur la scène des rencontres. « J’ai dépassé tout ça », a déclaré l’acteur de Wildcat à People.

Anderson a également fait écho à des sentiments similaires avec rien d’autre que des paroles aimables à l’égard du vétéran d’Hollywood. Qualifiant Neeson de « gentleman parfait », la star de Blonde and Blonder a révélé qu’il « prenait sincèrement soin de moi – enroulait son manteau autour de moi quand j’avais froid ». En retour, elle a laissé du pain et des biscuits faits maison dans sa loge.

«Je ne peux pas la complimenter assez, je vais être honnête avec vous. Pas d’ego énorme. Elle vient juste pour faire le travail. Elle est drôle et si facile à travailler. Elle va être formidable dans le film », a déclaré Neeson à propos de l’actrice de 57 ans. Plus tôt cette année, le couple a terminé le tournage de la comédie policière d’Akiva Schaffer, dont la sortie est prévue pour 2025.

Liam Neeson a fait une confession audacieuse à propos de Pamela Anderson. Dans une récente interview avec People, l’acteur de 72 ans s’est exalté à propos de sa co-star de The Naked Gun, admettant qu’il était « follement amoureux » d’elle. L’aveu de la star de Taken sur ses sentiments intervient peu de temps après avoir révélé qu’il n’était plus intéressé par les rencontres.

