Liam Neeson dit que Bruce Willis est dans son esprit depuis le tournage de « Memory »: « Je pense à lui tous les jours »

Liam Neeson a pensé à Bruce Willis.

L’acteur joue dans son dernier film d’action intitulé « Memory », qui débute le 29 avril. Il y incarne un assassin mortel face à la maladie d’Alzheimer.

L’homme de 69 ans a déclaré qu’il ne pouvait s’empêcher de penser à Willis, qui a récemment pris sa retraite après son diagnostic d’aphasie.

« Mon cœur va à lui », a déclaré Neeson au Poste de New York le lundi. « Je pense à lui tous les jours. C’est particulièrement poignant, n’est-ce pas ? Je lui souhaite le meilleur. »

Le 30 mars, il a été annoncé que Willis renonçait à agir après un diagnostic d’aphasie, une maladie qui entraîne la perte de la capacité de comprendre ou d’exprimer la parole.

Dans une déclaration publiée sur la page Instagram de Willis, la famille de l’acteur de 67 ans a déclaré que ses capacités cognitives avaient été affectées.

« En conséquence et avec beaucoup de considération, Bruce s’éloigne de la carrière qui a tant compté pour lui », lit-on dans la déclaration signée par la femme de Willis, Emma Heming Willis, son ex-femme Demi Moore et ses cinq enfants, Rumer, Scout, Tallulah, Mabel et Evelyn.

« Nous traversons cela en tant qu’unité familiale forte et nous voulions faire venir ses fans parce que nous savons à quel point il compte pour vous, comme vous le faites pour lui », ont-ils déclaré. « Comme Bruce le dit toujours, ‘Live it up’ et ensemble, nous prévoyons de faire exactement cela. »

Dans « Memory », un remake du film belge de 2003 « The Memory of a Killer », le personnage de Neeson doit faire face à sa plus grande bataille, une dure réalité à laquelle certains sont confrontés en vieillissant.

La star d’action a admis au point de vente qu’il avait peur de la maladie d’Alzheimer, une maladie progressive qui affecte la mémoire et d’autres fonctions mentales vitales.

« Cela m’a traversé l’esprit plusieurs fois, surtout quand vous ne vous souvenez pas du nom d’un acteur avec qui j’ai travaillé il y a deux ou trois ans », a déclaré Neeson. « Cela me dérange. Mais peut-être que nous en souffrons tous. »

« En faisant des recherches à ce sujet, j’ai regardé des documentaires très traumatisants sur l’affliction de la maladie d’Alzheimer et de la démence, et j’ai bien sûr lu des livres à ce sujet », a-t-il partagé. « Et j’ai un ami en Irlande, qui est plus âgé que moi, [who] a des stades précoces très précis de démence, ce qui est traumatisant à voir… C’est une affliction horrible. Ça l’est vraiment. »

« Je connais plusieurs acteurs à Londres… qui ont perdu la capacité d’apprendre les répliques », a poursuivi Neeson. « Ils ne peuvent tout simplement pas apprendre la matière. Et ce sont des acteurs qui ont donné des performances extraordinaires sur scène, au cinéma et à la télévision. «

Neeson a fait face à son propre chagrin personnel. Sa femme, l’actrice Natasha Richardson, est décédée en 2009 à l’âge de 45 ans d’une lésion cérébrale suite à un accident de ski. Le veuf a déclaré au point de vente qu’il ne se voyait plus se marier.

« Non, je pense que je vais être seul », a-t-il dit.

Le diagnostic de Willis a déclenché des conversations sur l’aphasie, qui a de nombreuses causes potentielles. Elle survient souvent après un accident vasculaire cérébral ou une blessure à la tête, mais peut également se développer progressivement en raison d’une tumeur cérébrale à croissance lente ou d’une maladie qui provoque des dommages dégénératifs, comme la maladie d’Alzheimer. Il est traité principalement par l’orthophonie et l’apprentissage des moyens de communication non verbaux.

La famille de Willis n’a pas divulgué la cause de son aphasie. Les représentants de l’acteur ont refusé de commenter.

La nouvelle de Willis, l’un des acteurs les plus aimés d’Hollywood, s’est immédiatement propagée en ligne au fur et à mesure que les fans réagissaient. Sa carrière de quatre décennies a amassé plus de 5 milliards de dollars au box-office dans le monde,

Willis avait travaillé régulièrement et fréquemment. Réputé pour des films comme « Die Hard », « Pulp Fiction » et « The Sixth Sense », Willis a ces dernières années produit des thrillers directement en vidéo. L’année dernière, il a joué dans huit films stupéfiants. La plupart allaient et venaient tranquillement, y compris des titres comme « Cosmic Sin », « Out of Death » et « Deadlock ».

Plus récemment, Willis a joué dans « Gasoline Alley » et « A Day to Die » en février, sortis début mars. Willis a déjà tourné au moins six autres films qui doivent sortir en 2022 et 2023, dont « Die Like Lovers », « Corrective Measures » et « The Wrong Place ».

L’Associated Press a contribué à ce rapport.