Le capitaine de lecture Liam Moore a désactivé son compte Twitter après avoir mis en évidence des abus racistes sur la plateforme.

Dans l’un de ses messages avant de supprimer le compte, Moore a mis en évidence un sondage créé par un utilisateur qui incluait un terme péjoratif pour le décrire, et a soutenu que Twitter «rend facile» les abus des gens.

Son dernier tweet disait: « J’ai aimé interagir avec beaucoup d’entre vous au fil des ans, mais ce soir, c’était juste un autre exemple de Twitter toxique!

«Vous devez défendre quelque chose et c’est pour cette raison que je désactive mon compte.

« Merci pour votre aide. »

Moore rejoint une liste croissante de joueurs qui ont été victimes d’abus en ligne ces dernières semaines, mais aussi une liste de personnes prêtes à quitter les réseaux sociaux.

















David Ornstein de l’Athletic a fait valoir que le boycott des réseaux sociaux était une étape louable et non une solution à long terme, et que les joueurs pourraient devoir supprimer définitivement les plateformes.



En mars, l’ancien attaquant d’Arsenal, Thierry Henry, a qualifié le racisme sur les réseaux sociaux de « trop ​​toxique pour être ignoré » et a désactivé tous ses comptes suite aux abus sur la plateforme.

Ce jeudi, les clubs de championnat Sky Bet Swansea City et Birmingham City ont annoncé qu’ils boycottaient les réseaux sociaux pendant une semaine à la suite d’une vague d’abus raciaux «odieux» sur les plateformes.

Les champions écossais de la Premiership, les Rangers, les ont rejoints, annonçant le boycott des médias sociaux des joueurs et de l’équipe de direction en réponse aux abus et à la discrimination en ligne. Le directeur Steven Gerrard a déclaré qu’il était « frustré et en colère » contre les entreprises de médias sociaux à propos des abus continus en ligne.

En réponse aux abus en ligne, un porte-parole de Twitter a déclaré: «Aux côtés de nos partenaires du football, nous condamnons le racisme sous toutes ses formes.

« Les comportements racistes, les abus et le harcèlement n’ont absolument aucune place sur notre service. Sur Twitter, la protection de la santé de la conversation publique est essentielle pour nous, et cela signifie que Twitter est un endroit sûr pour vous exprimer et suivre la conversation sur le football, sans crainte d’abus ou d’intimidation. «

