Liam Marshall des Wigan Warriors savoure la victoire de la Grande Finale « de conte de fées » avec le club de sa ville natale | Actualités de la Ligue de Rugby

Temps forts de la Grande Finale de Super League entre les Wigan Warriors et les Catalans Dragons

Peu de gens peuvent réaliser leurs rêves sportifs, mais c’est exactement ce que Liam Marshall des Wigan Warriors a fait en marquant un essai pour aider son club d’enfance à remporter la Grande Finale de la Super League.

Celui de Marshall a été le seul touché lors de la victoire 10-2 de son équipe contre les Dragons Catalans à Old Trafford, l’ailier de Wigan plongeant à la 52e minute devant un Stretford End bondé.

Après avoir raté les Grandes Finales de 2018 et 2020 en raison d’une blessure, Marshall a admis que c’était un sentiment spécial de finalement repartir en tant que champion et de jouer un rôle central dans la sixième victoire du club en Grande Finale – et cela a aidé qu’il soit également un fan de Manchester United.

« Etant évidemment un garçon de Wigan, je suis venu ici plusieurs fois pour regarder », a déclaré Marshall.

« Il y a une photo qui fera probablement le tour de moi en 2013 brandissant un drapeau ici en tant que fan de Wigan.

« J’ai vraiment bouclé la boucle et cela signifie beaucoup pour moi et ma famille. C’est un moment vraiment fier pour moi de remporter cette grande finale.

« C’était probablement [my fairytale]. Cela n’a probablement pas encore été compris.

« Ce n’était pas ce à quoi je pensais, je voulais juste aller chercher la victoire pour l’équipe et heureusement, vous avez ces occasions.

« C’est un sentiment incroyable à Stretford End en tant que fan de Manchester United. C’est un rêve étrange auquel je n’ai probablement même pas pensé.

« J’étais juste ravi et le prochain travail consistait à réfléchir à ce que nous devions faire en équipe.

« J’avais aussi des crampes, donc je pense que j’ai applaudi pour célébrer, puis j’ai encouragé quelqu’un à régler ma crampe, donc c’est probablement ce qui me passait par la tête. »

Même si la victoire est fraîche dans son esprit, l’homme de Wigan réfléchit déjà à créer davantage d’histoire pour la ville qu’il est fier de représenter.

Il souhaite désormais faire partie de la première équipe de Wigan à remporter des victoires consécutives lors de la Grande Finale de la Super League, lorsqu’elle entrera dans la saison 2024 en tant que champion.

« Je suis content pour moi en tant qu’individu mais plus encore pour le succès de l’équipe », a-t-il ajouté.

« L’année n’a probablement pas commencé de manière fantastique, mais la façon dont nous avons démarré, en particulier les six à huit dernières semaines, a été exceptionnelle.

« Nous avons prouvé que nous étions une équipe championne et j’espère que nous pourrons bâtir sur cela à l’avenir.

« C’est un grand honneur pour tous les gars car c’est un effort énorme.

« Nous voulons y retourner et le faire. Dans toute l’ère de la Super League, Wigan n’a jamais été consécutif, c’est probablement ce dont nous commencerons à parler en pré-saison, cette soif d’atteindre le sommet du championnat. encore la montagne.

« Nous ne voulons pas que ce soit juste une étape, nous voulons construire une équipe et un groupe qui peuvent construire et avoir des années de succès, mais je suis sûr qu’il y aura quelques équipes la saison prochaine qui seront impatientes et prêtes à le faire. joue-nous.

« Nous devons prendre cela maintenant en tant que champions. »