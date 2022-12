Liam Livingstone manquera le reste de la tournée au Pakistan en raison d’une blessure au genou après avoir fait ses débuts en Angleterre | Nouvelles du cricket

Liam Livingstone a été exclu du reste de la première série de tests de l’Angleterre au Pakistan depuis 2005 en raison d’une blessure au genou.

Le polyvalent anglais a reçu sa première casquette de test de Michael Atherton avant le début de la première journée à Rawalpindi, mais s’est blessé après la première manche et n’a pas joué dans le match.

Livingstone retournera au Royaume-Uni mardi et commencera sa cure de désintoxication avec les équipes médicales du Lancashire et du England and Wales Cricket Board.

L’Angleterre n’a pas encore décidé d’appeler un remplaçant pour le joueur de 29 ans.

Naseem Shah attrape son deuxième guichet de la deuxième journée du premier test contre l’Angleterre, avec Liam Livingstone pour neuf points.



Capable de jouer à la fois hors spin et spin de jambe, ce fut un coup dur pour le capitaine Ben Stokes, qui avait initialement sélectionné Livingstone devant Will Jacks dans son onze de départ.

Cependant, les deux ont joué après que le gardien de guichet Ben Foakes ne se soit pas remis à temps d’une infection virale qui a touché 13 à 14 membres de la tournée à la veille du match.

Livingstone n’a pas joué pendant la majorité du match et a été remplacé par le voltigeur remplaçant Keaton Jennings.

Liam Livingstone s’assoit avec Michael Atherton avant ses débuts en test pour l’Angleterre. Ils discutent de la façon dont le cricket à balle blanche l’a aidé à entrer dans l’équipe Test et de l’influence de Ben Stokes.



Bien qu’il ait frappé dans la deuxième manche, marquant sept points non éliminés, il boitillait visiblement entre les guichets et ne semblait pas à l’aise.

L’Angleterre a décapité l’adolescent Rehan Ahmed dans son équipe comme couverture avec le ballon.

Les deux derniers tests de l’Angleterre au Pakistan se déroulent à Multan (9-13 décembre) et à Karachi (17-21 décembre), tous en direct sur Sky Sports Cricket.