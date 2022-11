Liam Livingstone fera ses débuts en Angleterre contre le Pakistan | Nouvelles du cricket

Le polyvalent Liam Livingstone fera ses débuts en test pour l’Angleterre lors de son premier test contre le Pakistan jeudi, en direct sur Sky Sports.

Le joueur de 29 ans, qui frappera au numéro huit, a battu Will Jacks de Surrey, tandis que Ben Duckett ouvrira le bâton pour sa première apparition en test depuis 2016.

Angleterre XI pour le premier test contre le Pakistan : Zak Crawley, Ben Duckett, Ollie Pope, Joe Root, Harry Brook, Ben Stokes (c), Ben Foakes (wk), Liam Livingstone, Jack Leach, Ollie Robinson, James Anderson.

Plus à venir…

Ceci est une nouvelle de dernière heure qui est mise à jour et plus de détails seront publiés sous peu. Veuillez actualiser cette page pour les dernières mises à jour.

Sky Sports vous apporte des mises à jour en direct au fur et à mesure qu’elles se produisent. Obtenez les dernières nouvelles sportives, des analyses, des interviews exclusives, des rediffusions et des faits saillants.

Sky Sports est votre source de confiance pour les gros titres de l’actualité sportive et les mises à jour en direct. Regardez la couverture en direct de vos sports préférés : Football, F1, Boxe, Cricket, Golf, Tennis, Ligue de rugby, Rugby, NFL, Fléchettes, Netball et obtenez les dernières nouvelles sur les transferts, les résultats, les scores et plus encore.

Visitez skysports.com ou l’application Sky Sports pour tous les titres de l’actualité sportive. Vous pouvez recevoir des notifications push de l’application Sky Sports pour les dernières nouvelles de vos sports préférés et vous pouvez également suivre @SkySportsNews sur Twitter pour obtenir les dernières mises à jour.