Liam Livingstone fait preuve d’arrogance et de présence pour stimuler les espoirs de l’Angleterre en Coupe du monde T20, déclare Nasser Hussain | Nouvelles de cricket

Liam Livingstone a plaidé sa cause pour la Coupe du monde T20, déclare Nasser Hussain

Nasser Hussain a fait l’éloge de la « fanfaronnade » de Liam Livingstone et de sa présence dans le pli après la performance de son homme du match lors de la victoire de l’Angleterre contre le Sri Lanka.

Le batteur de 27 ans a terminé invaincu avec 29 balles sur 26 alors qu’il aidait l’Angleterre à se remettre de 36-4 pour chasser un total révisé de 103 à Sophia Gardens, partageant un stand de 54 points avec Sam Billings.

L’homme du Lancashire a également lancé deux tours économiques au début des manches du Sri Lanka, comme il l’a fait lors du premier IT20, et Hussain pense que Livingstone est le joueur marginal qui a le plus insisté sur ses prétentions à la sélection pour la Coupe du monde T20 plus tard cette année.

« Liam Livingstone ne me semble pas être quelqu’un qui est sous pression », a-t-il déclaré à Sky Sports. « Il semble apprécier son cricket, il semble avoir un air fanfaron et une présence au niveau du pli. Que cela continue longtemps.

« Le partenariat entre Billings et Livingstone était excellent. Livingstone, j’ai adoré le petit film pour six qu’il a joué parce qu’il montrait juste sa présence. Lui, en particulier, a joué d’une manière très cool, calme et hors de tout le monde dans ces deux matchs, Je dirais que Livingstone a le mieux poussé son cas. »

Cricket international T20 en direct Vivre de

Bien qu’il y ait eu quelques nerfs dans le camp anglais lorsque Jason Roy est parti pour laisser les hôtes à quatre, chassant un modeste 112 pour la victoire sur une surface difficile à Cardiff, Hussain pense que la façon dont le match s’est déroulée s’est avérée beaucoup plus instructive que si ils étaient rentrés chez eux.

« Ils n’auraient rien appris s’ils avaient gagné à nouveau, deux de moins », a-t-il déclaré. « Ce serait » oh, c’est reparti, Bairstow et Roy sont de bons joueurs, Buttler était bon hier « .

« Le fait d’avoir ce mini effondrement pour commencer a vraiment aidé l’Angleterre à trouver un autre couple de joueurs de cricket, ce qui a donné une autre chance à Billings et Livingstone.

« L’Angleterre avait besoin de ce partenariat et c’était un partenariat important pour ces deux-là, ils se disputent peut-être une place, vous ne savez pas. Livingstone et Billings n’ont pas beaucoup d’opportunités dans le T20.

« La seule chose que je dirais, c’est que Livingstone doit-il frapper davantage au milieu (ordre) ?

« Il va partir et il va frapper au sommet de l’ordre (pour le Lancashire), a-t-il besoin de frapper au milieu? Parce que s’il entre en demi-finale de Coupe du monde, ce sera à six et il doit avoir eu beaucoup de temps et d’opportunités à cela. »

Alors que Livingstone était là à la fin, Billings est tombé pour 24 avec la ligne d’arrivée en vue, mais Hussain a aimé ce qu’il a vu du gardien-batteur de guichet du Kent alors qu’il était au milieu.

Sam Billings avait l’air en bon contact lors d’une rare opportunité avec l’équipe anglaise T20

« (Billings) porte beaucoup de boissons, sa carrière a donc été interrompue et il n’a donc pas pu démarrer », a ajouté l’ancien capitaine anglais.

« Certainement, il n’a pas été capable de donner un coup de pied au cricket à balles rouges, au cricket à balles blanches, il a juste stagné mais il est sorti aujourd’hui et il avait l’air en bon état.

« Vous pensiez que vous alliez voir un garçon qui manquait de temps au milieu mais en fait, à partir du premier ballon, il en a tiré un magnifiquement, il avait l’air en bon contact.

« Ce sont de bons joueurs. L’Angleterre a beaucoup de bons joueurs, beaucoup de bons frappeurs. Il y a encore quelques domaines sur lesquels ils doivent travailler, mais les choses vont dans la bonne direction. »

Regardez le troisième et dernier T20 International entre l’Angleterre et le Sri Lanka, en direct sur Sky Sports Cricket à partir de 14h samedi.