Liam Livingstone atteint la tonne la plus rapide d’Angleterre, mais le Pakistan remporte un run-fest passionnant pour commencer la série T20 | Nouvelles de cricket

Liam Livingstone a marqué le siècle le plus rapide de l’histoire de l’Angleterre, avec 42 balles, lors du premier IT20 contre le Pakistan (Getty)

Liam Livingstone a fracassé le siècle T20 le plus rapide de l’histoire de l’Angleterre, mais en vain, le Pakistan a remporté un premier match passionnant de la série par 31 courses à Trent Bridge.

Après que le Pakistan ait affiché son meilleur score international T20 de 232-6, l’Angleterre était à trois points en cinq overs seulement pour Livingstone – 103 sur 43 balles – pour les garder dans le jeu avec un superbe siècle de 42 balles qui comprenait six quatre et un stupéfiant neuf. six.

Il a cependant touché la balle suivante et l’équipe d’Eoin Morgan a finalement été éliminée pour 201.

Sur un terrain de frappe favorable et des limites de carrés courts, Babar Azam a frappé 85 sur 49 balles et Mohammad Rizwan a fait 63 de 41 dans un premier stand de 150 pour mettre les touristes sur la voie de la victoire et Shaheen Afridi a pris 3-30 pour mettre Pakistan 1 -0 dans la série de trois matches.

Plus à venir…

Regardez le deuxième international T20 entre l’Angleterre et le Pakistan, en direct sur Sky Sports Cricket à partir de 14h dimanche.