Liam Hendriks révèle son plan de retour aux White Sox après une cure de désintoxication

Le lanceur de relève des White Sox de Chicago, Liam Hendriks, pourrait être sur le point de retourner au monticule après avoir combattu un lymphome non hodgkinien de stade 4.

En janvier dernier, Liam Hendriks, plus proche des White Sox de Chicago, a révélé qu’il avait reçu un diagnostic de lymphome non hodgkinien de stade 4 et qu’il commencerait un traitement de chimiothérapie, qu’il a terminé le 5 avril.

Puis, le 20 avril, Hendriks a révélé la nouvelle que ceux du monde de la MLB voulaient entendre – il était officiellement sans cancer. Avec cela, Hendriks a commencé sa mission de réadaptation dans les ligues mineures pour le préparer à un retour chez les White Sox.

Jeff Passan d’ESPN a tweeté jeudi qu’il avait parlé à Hendriks, qui se rendait à Chicago cette semaine, et que le plan était qu’il organise un entraînement au bâton en direct vendredi. Si cela se passe comme prévu, un retour chez les White Sox aura lieu « peu de temps après ».

A parlé avec Liam Hendriks, plus proche des White Sox, qui se rend à Chicago cette semaine après une cure de désintoxication AAA moins de six mois après avoir reçu un diagnostic de cancer de stade 4. Le plan est qu’il lance BP en direct vendredi et, si tout se passe bien, il lancera dans la cour des grands peu de temps après. – Jeff Passan (@JeffPassan) 18 mai 2023

White Sox: Liam Hendriks lance un enclos en direct vendredi, retour à venir bientôt

Le manager des White Sox, Pedro Grifol, a déclaré qu’une fois que Hendriks aura lancé vendredi, l’équipe évaluera quel serait le meilleur moment pour lui de faire ses débuts dans la saison avec l’équipe.

« Quand il lance [Friday]nous attendrons de voir le résultat, comment il se sent, quels étaient les chiffres », a déclaré Grifol, h/t le Chicago Sun-Times. «Évaluez-le très bien. Il est proche, alors maintenant nous devons vraiment faire un bon travail pour l’évaluer, à quel point il est vraiment proche d’être Liam Hendriks, pas à quel point il est juste pour lancer ici dans les grandes ligues.

Après avoir terminé sa chimiothérapie et annoncé qu’il était sans cancer, Hendriks a lancé pour Triple-A Charlotte. Lors de sa première apparition pour les Knights, Hendriks a reçu une ovation debout des Gwinnett Stripers et des fans présents. Au moment d’écrire ces lignes, Hendriks a disputé six matchs pour les Knights, retirant cinq frappeurs et marchant une en cinq manches.

La saison dernière pour les White Sox, Hendriks a enregistré une MPM de 2,81, un WHIP de 1,040, 37 arrêts, 85 retraits au bâton et 16 buts sur balles en 57,2 manches (58 matchs).

Fans des White Sox, il devrait y avoir une meilleure idée du moment où Hendriks fera ses débuts pour l’équipe cette saison après l’entraînement au bâton en direct ce vendredi.