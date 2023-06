Liam Hendriks, plus proche des White Sox, mis à l’écart par une inflammation du coude

Le plus proche des White Sox, Liam Hendriks, a été mis à l’écart par une inflammation du coude après avoir raté le début de la saison alors qu’il se remettait d’un lymphome non hodgkinien.

Hendriks a été placé sur la liste des blessés de 15 jours avant la finale de la série de dimanche contre les Marlins de Miami. Le gaucher Tanner Banks a été rappelé du Triple-A Charlotte.

« C’est malheureux, surtout comment il a traversé ce qu’il a traversé », a déclaré l’entraîneur Pedro Grifol. « Cela nous affecte émotionnellement en tant que club. Cela a un impact sur notre liste, mais encore une fois, nous devons continuer à avancer, et j’espère qu’il pourra s’en remettre. C’est tout ce que nous pouvons faire à ce stade. »

Le directeur général Rick Hahn a déclaré que l’inconfort du coude de Hendriks se présentait actuellement de la même manière qu’un problème que le lanceur avait eu la saison dernière, lorsqu’il a été placé sur l’IL le 14 juin avec un fléchisseur de l’avant-bras droit tendu, puis réintégré le 4 juillet.

« À ce stade, nous ne savons pas si ce sera un chemin similaire pour cette année », a déclaré Hahn. « Il subit des examens supplémentaires à ce stade. Il n’est pas sur le point de voir nos médecins. Je soupçonne que nous n’aurons pas de mise à jour spécifique avant probablement mardi, en toute franchise. »

Le passage en IL pour Hendriks vient avec les White Sox qui essaient toujours de se sortir d’un début brutal de 7-21 cette saison. Ils avaient remporté six des huit matchs avant le match en caoutchouc du week-end contre les Marlins.

Lorsque Hendriks a raté le début de la saison, les White Sox étaient également sans Garret Crochet tandis que le gaucher terminait sa convalescence après une opération à Tommy John. Crochet est revenu le mois dernier et Kendall Graveman a une série de 16 apparitions consécutives sans but.

Grifol avait également ramené Hendriks dans un rôle plus proche.

« De toute évidence, perdre Liam peut blesser n’importe quel enclos », a déclaré Grifol. « Mais nous sommes mieux préparés que si cela arrivait à l’improviste. Je fais confiance à nos gars que nous avons là-bas. Ils ont lancé un excellent baseball. Ils ont joué dans différents rôles. »

Hendriks a fait son retour dans les ligues majeures après un cancer lorsqu’il a lancé une manche contre les Angels de Los Angeles le 29 mai. Le droitier de 34 ans a une fiche de 2-0 avec un arrêt et une MPM de 5,40 en cinq apparitions cette année.

Hendriks a 116 arrêts et une MPM de 3,82 en 13 saisons avec Minnesota, Toronto, Kansas City, Oakland et Chicago. Il a signé un contrat de 54 millions de dollars sur trois ans avec les White Sox en janvier 2021.

Il a mené la Ligue américaine avec un sommet en carrière de 38 arrêts lors de sa première année avec Chicago. Il a terminé troisième des majeures avec 37 arrêts et a fait sa troisième équipe d’étoiles en 2022, mais il a remarqué des bosses sur son cou l’été dernier.

Il a reçu un diagnostic de lymphome non hodgkinien de stade 4 et a subi une immunothérapie et une chimiothérapie. Il a annoncé en avril qu’il était en rémission.

« Je suis déçu pour lui, juste à cause de combien, comme vous l’avez dit, il s’est battu et de ce qu’il a personnellement traversé pour revenir à ce niveau », a déclaré Hahn. « Donc, je ressens pour lui la personne d’abord. Deuxièmement, oui, c’est décevant de perdre une arme potentielle pour l’arrière de notre enclos pendant une sorte de période de temps. Cela dit, nous avons beaucoup de confiance dans les autres options nous avons là-bas. »

Reportage de l’Associated Press.

