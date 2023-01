Liam Hendriks, plus proche des White Sox, annonce un diagnostic de lymphome non hodgkinien

Le plus proche des White Sox de Chicago, Liam Hendriks, a déclaré qu’il souffrait d’un lymphome non hodgkinien.

Hendriks annoncé dimanche sur Instagram qu’il a été diagnostiqué ces derniers jours. Le triple All-Star devait commencer le traitement lundi.

“Entendre le mot “Cancer” a été un choc pour ma femme et moi, comme pour des millions de familles chaque année”, a-t-il écrit. “Cependant, je suis résolu à embrasser le combat et à surmonter ce nouveau défi avec la même détermination que j’ai utilisée face à d’autres obstacles dans ma vie.”

Hendriks s’est dit “confiant” qu’il “se rétablira complètement et sera de retour sur le monticule dès que possible”.

“Je sais qu’avec le soutien de ma femme, de ma famille, de mes coéquipiers et de l’organisation des White Sox de Chicago, ainsi que le traitement et les soins de mes médecins, je m’en sortirai”, a-t-il déclaré.

Le taux de survie à cinq ans pour le lymphome non hodgkinien est de 73,8 %, selon le National Cancer Institute. Certaines formes sont agressives tandis que d’autres ont une croissance lente.

Le directeur général Rick Hahn a déclaré dans un communiqué que les White Sox ne s’attendaient pas à avoir une mise à jour sur le statut de Hendriks avant le jour de l’ouverture.

“Nos pensées et réactions en ce moment sont pour Liam la personne, pas pour Liam le joueur de baseball”, a-t-il déclaré. “Je sais que toute l’organisation des White Sox de Chicago, notre personnel, ses coéquipiers et certainement les fans des White Sox, se rallieront pour soutenir Liam et Kristi au cours des prochains mois. Connaissant toutes les personnes impliquées, en particulier Liam, nous sommes optimistes qu’il lancera à nouveau pour les White Sox dès que possible. En attendant, nous ferons tous tout ce qui est en notre pouvoir pour soutenir notre coéquipier et sa famille face à ce défi, tout en respectant leur vie privée.”

Hendriks a terminé troisième dans les majeures avec 37 arrêts et a fait sa troisième équipe d’étoiles la saison dernière. Il a mené la Ligue américaine avec un sommet en carrière de 38 arrêts en 2021, après avoir quitté Oakland pour signer un contrat de 54 millions de dollars sur trois ans avec les White Sox.

Hendriks a 115 arrêts et une MPM de 3,81 en 12 saisons avec Minnesota, Toronto, Kansas City, Oakland et Chicago.

Reportage de l’Associated Press.

