Liam Hendriks des White Sox remporte sa première victoire depuis sa bataille contre le cancer

Le grand chelem de fin de match de Jake Burger a offert à Liam Hendriks sa première victoire depuis son retour d’un cancer, et les White Sox de Chicago ont battu les Tigers de Detroit 6-2 dimanche pour un balayage de trois matchs.

Hendriks (1-0) a réussi un neuvième 1-2-3, en retirant deux sur des prises. Il s’agissait de la troisième apparition dans la ligue majeure pour le All-Star depuis qu’il avait raté le début de la saison après avoir reçu un diagnostic de lymphome non hodgkinien de stade 4.

La victoire de Hendriks a coïncidé avec la Journée nationale des survivants du cancer aux États-Unis.

« J’espère que je pourrai continuer à avancer et continuer à faire au moins ce qu’il faut sur le terrain, et donner aux gens un peu d’espoir de continuer à se battre », a déclaré Hendriks.

Yoán Moncada et Tim Anderson ont marché avec un retrait pour charger les buts de Burger, qui a frappé un entraînement au centre gauche d’Alex Lange (3-1) pour son 12e circuit de la saison. C’était son premier chelem en carrière et son premier circuit de fin de match.

« Nous avons affronté (Lange) à quelques reprises et c’est un excellent lanceur », a déclaré Burger. « Aujourd’hui, nous avons eu raison de lui, mais il a eu raison de nous lors des deux dernières sorties. C’est le baseball. »

Spencer Torkelson a frappé un circuit de deux points pour Detroit, qui a perdu cinq des six. Matthew Boyd a retiré neuf prises sur des prises tout en lançant cinq manches de balle à un point.

Le manager des Tigers, AJ Hinch, a déclaré que Lange avait été « sur une si bonne lancée », mais qu’il était « un peu erratique » en neuvième.

« (Le grand chelem) fait encore plus mal quand vous ne pouvez pas terminer le match », a déclaré Hinch. « Journée frustrante. »

C’était le premier circuit autorisé par Lange en 25 apparitions cette année.

« Ça craint », a déclaré Lange. « Tu détestes faire exploser ça pour les garçons. Ils se sont battus toute la journée. … C’est dur, mais tu passes à autre chose. »

Le droitier des White Sox Michael Kopech a accordé deux points et trois coups sûrs en sept manches. Il en a retiré neuf et en a marché un.

Le cinquième circuit de Torkelson a donné aux Tigers une avance de 2-0 en quatrième, mais Eloy Jiménez a répondu avec un simple RBI pour les White Sox dans la moitié inférieure.

Chicago a égalé à 2 sur le simple chargé de buts de Yasmani Grandal avec deux retraits en sixième. Le releveur de Detroit, Will Vest, a remis des simples consécutifs à Luis Robert Jr. et Jiménez avant d’accompagner Andrew Vaughn pour charger les buts de Grandal.

Robert a rattrapé le tir de Javier Báez au mur du terrain central en huitième, bloquant Zach McKinstry au deuxième. Jake Marisnick de Detroit a rendu la pareille en fin de huitième, accrochant un ballon de Vaughn au mur.

Le manager des White Sox, Pedro Grifol, a fait une rafale de remplacements en fin de match et a déclaré que les fans étaient à une manche de voir Burger au deuxième but s’il n’y avait pas son grand chelem.

Grifol a fait appel à Andrew Benintendi pour frapper pour Clint Frazier, et Benintendi a marqué un simple avant que Moncada ne fasse un coup sur balles. La marche d’Anderson a préparé le terrain pour le swing décisif de Burger.

« Vous espérez juste une balle volante, une mouche sacrifiée », a déclaré Grifol. « Pour être honnête avec vous, je n’ai même pas vu ce ballon sortir. Je savais que lorsque le ballon était frappé, nous allions gagner le match. »

Reportage de l’Associated Press.

