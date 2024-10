Liam Hemsworth s’extasie sur l’alchimie « instantanée » avec Laura Dern dans « Lonely Planet »

Liam Hemsworth a réfléchi à sa collaboration avec Laura Dern dans le prochain film Netflix Planète solitaire.

Bien qu’ils ne se connaissaient pas auparavant, Hemsworth a déclaré qu’ils partageaient une « connexion instantanée ».

Parler avec PERSONNES Le magazine Hemsworth a déclaré : « Nous ne nous connaissions pas auparavant, mais une fois que nous nous sommes rencontrés, nous avons eu l’impression que nous nous connaissions depuis longtemps. Il y a eu cette confiance et cette connexion instantanées. »

Il a ajouté : « Et au fur et à mesure que nous travaillions ensemble, cela a grandi et évolué, et nous avons passé de très bons moments à réaliser ce projet ensemble. »

Hemsworth a également fait l’éloge de Dern, la qualifiant de « actrice incroyable et brillante ».

« Quand vous rencontrez quelqu’un dont vous êtes fan et que vous respectez tellement… vous ne voulez pas passer pour un idiot ou avoir l’air idiot. Mais quand nous nous sommes rencontrés, tout d’un coup, c’était comme : ‘Oh, je’ Je parle à quelqu’un qui me comprend et m’entend », a déclaré l’acteur, ajoutant en plaisantant : « Qui est aussi un idiot et un idiot. »

« Et elle est aussi idiote que moi. Nous nous entendions bien et nous n’avons jamais eu besoin de faire le moindre travail pour trouver cette relation. Nous avions cette connexion et c’était en quelque sorte… comment l’appelez-vous ? La vie imitant l’art ou l’autre, l’art imitant la vie ? Hemsworth a ajouté.

Le film, dont la première sur Netflix est prévue à partir du 11 octobre, suit l’histoire d’une romancière recluse, interprétée par Dern, qui tente de surmonter son blocage d’écrivain au Maroc, où elle rencontre Owen (joué par Hemsworth). Cela conduit à une histoire d’amour transformatrice.