Liam Hemsworth REMPLACE Henry Cavil dans The Witcher saison 4; les fans choqués et bouleversés par la décision [View Tweets]

Le sorceleur reviendra avec une nouvelle saison moins l’OG Witcher, OG Geralt of Rivia joué par Henri Cavill. Oui, tu l’as bien lu. La Série dramatique Netflix créé par Lauren Schmidt Hissrich ont pris leur compte Twitter officiel pour faire la nouvelle saison et l’annonce du nouveau changement dans le casting du film. Henri Cavill ne reviendra pas en tant que Geralt de Riv dans la quatrième saison. acteur australien Liam Hemsworth a remplacé Henry en tant que Geralt dans la populaire série Web. L’annonce et la décision ont été un énorme choc pour le public.

Liam Hemsworth est le nouveau Geralt de Riv dans The Witcher

Le compte Twitter officiel de The Witcher de Netflix a fait une annonce officielle indiquant que la série reviendrait avec une quatrième saison. Sur ce, ils ont ajouté qu’Henry Cavill remettrait son épée à Liam Hemsworth en tant que nouveau Geralt de Riv. Ils ont accueilli Liam dans la famille Witcher et ont laissé tomber le logo de The Witcher à côté. Cela explose dans Hollywood News.

Découvrez le tweet d’annonce officiel de The Witcher ici :

C’est officiel : The Witcher revient pour la saison 4, et Henry Cavill remettra ses épées à Liam Hemsworth en tant que nouveau Geralt de Riv après la saison 3. Bienvenue dans la famille Witcher, @Liam Hemsworth! En savoir plus : https://t.co/ABQMdqkzXX pic.twitter.com/xyIaRBbiRT Le sorceleur (@witchernetflix) 29 octobre 2022

Les fans d’Henry Cavill réagissent au remplacement de l’acteur dans The Witcher par Liam

Les fans fidèles de The Witcher sont sous le choc et dans le déni de l’annonce selon laquelle Henry Cavill ne jouera plus Geralt dans la série. Dès que l’annonce a été faite, les internautes et les fans de The Witcher ont pris leur poignée de médias sociaux et ont exprimé leur choc et leur contrariété. Découvrez les tweets ici :

Non. Brady Dunigan (@SenorFluffy33) 29 octobre 2022

Ce doit être une sorte de blague Yasmine ?? (@uhnoobuhs) 29 octobre 2022

lancer une pièce à votre sorceleur ? (@postchae) 29 octobre 2022

est-ce un poisson d’avril grâce (@vtgrace1) 29 octobre 2022

Il suffit d’annuler la série ? ?????? ??????? ? (@PainxPiss) 29 octobre 2022

Le spectacle est mort R?bin #SaveLegendsOfTomorrow (@Ras_Al_Him) 29 octobre 2022

Annulez simplement ce désastre d’un spectacle. Henry était la seule bonne chose à ce sujet. Le mec a porté la blague tout seul. André Valle (@valle_andrewS) 29 octobre 2022

Pardon? Kyle Bignell (@TheKyleBignell) 29 octobre 2022

Littéralement, annulez-le alors. LMAO. D (@dlklppl) 29 octobre 2022

Quelle putain de désactivation ! Arrêtez la série alors. Qu’est-il arrivé au soi-disant désir ardent d’Henry Cavill de représenter Geralt de Riv? TolaGarf (@tolagarf) 29 octobre 2022

LE SEUL GERALT EST HENRY CAVILL Geralt effrayant ? gos2 (@allonsymoony) 29 octobre 2022

Le plus gros déclassement pic.twitter.com/6raACMdv0I Jenny (@clarkjoes) 29 octobre 2022

annulez simplement le spectacle à ce stade Geralt effrayant ? gos2 (@allonsymoony) 29 octobre 2022

Liam Hemsworth partage également ses réflexions

Prenant sa poignée Instagram, Liam Hemsworth a déclaré qu’il était un fan de la série et qu’il était ravi de saisir l’opportunité de jouer Geralt of Rivia. Il a fait l’éloge de Henry’s Geralt et a parlé de lui reprendre les rênes de la saison 4. Il a ajouté : “Henry, je suis fan de toi depuis des années et j’ai été inspiré par ce que tu as apporté à ce personnage bien-aimé. J’ai peut-être quelques de grosses bottes à remplir, mais je suis vraiment ravi d’entrer dans le monde de The Witcher.”