Liam Hemsworth n’avait pas vu l’émission The Witcher ni lu les livres avant que Netflix ne le choisisse pour incarner Geralt, mais il a adoré The Witcher 3

Liam Hemsworth n’a peut-être pas regardé l’émission The Witcher ni lu la série de livres originale avant d’être choisi par Netflix pour incarner Geralt de Riv, mais il était un grand fan de The Witcher 3: Wild Hunt.

L’acteur, qui incarnera Geralt dans la saison 4 et la dernière saison 5 après le départ de Cavill, a déclaré sur Vivez avec Killy et Mark qu’il a joué à The Witcher 3 au lancement et qu’il était par ailleurs un grand joueur.

« Je n’avais pas vu l’émission télévisée et je n’avais pas lu les livres, mais j’ai joué au jeu vidéo il y a dix ans environ », a déclaré Hemsworth. « C’est toujours, à ce jour, l’un des meilleurs jeux vidéo de tous les temps, et Netflix est venu me voir il y a presque deux ans maintenant et m’a dit qu’ils voulaient que j’intervienne et que je prenne le relais, et j’étais vraiment excité à l’idée de le faire. personnage parce que j’étais fan du jeu vidéo.

Hemsworth n’a cependant pas dit oui immédiatement, car il voulait se familiariser avec le monde de The Witcher au-delà du jeu avant de s’engager. « J’ai dit : ‘laisse-moi regarder l’émission de télévision, jeter un œil aux livres et m’y plonger vraiment' », a-t-il ajouté.

Lorsqu’on lui a demandé s’il avait joué à The Witcher 3 depuis sa sortie, Hemsworth a répondu qu’il y était revenu « plusieurs fois » depuis. « Quand je ne surfe pas, je joue à la Xbox », a-t-il déclaré.

Netflix a annoncé en novembre 2022 que The Witcher continuerait sans son leader alors que Cavill s’éloignait après trois saisons. L’acteur n’a pas donné de raison explicite de son départ, bien qu’il l’ait déclaré en novembre 2021 il était absolument engagé dans une série de sept saisons de The Witcher « tant que nous pouvons continuer à raconter de belles histoires qui honorent l’œuvre de Sapkowski. »

La co-star Freya Allan, qui incarne Ciri, la fille adoptive de Geralt dans la série, a déclaré qu’elle se sentait désolée pour Hemsworth alors qu’il fait face à ce qui n’est « pas une situation idéale », mais espère que les fans lui donneront une chance.

La réception critique de The Witcher est mitigée jusqu’à présent, l’IGN attribuant à la saison 1 un 6/10, à la saison 2 un 7/10 et à la saison 3 un 7/10 et 5/10 sur sa saison divisée dans nos critiques. « The Witcher clôture sa saison la plus compromise en perdant une fois de plus Henry Cavill dans un remaniement maladroit et lourd d’intrigue », avons-nous déclaré à propos des épisodes les plus récents.

La showrunner Lauren Hissrich a déclaré que la série aurait pu se terminer ou continuer sans Geralt après le départ de Cavill, mais Netflix n’était pas disposé à le faire car « il reste tout simplement trop d’histoires à raconter ».

Ryan Dinsdale est un journaliste indépendant d’IGN. Il parlera de The Witcher toute la journée.