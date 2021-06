Liam Hemsworth-Gabrielle Brooks font passer leur relation au « niveau supérieur », la rendent officielle sur Instagram

L’acteur Liam Hemsworth et le mannequin Gabriella Brooks ont fait leur première apparition en couple au Gold Dinner 2021, qui s’est tenu à l’aéroport de Sydney en Australie.

Hemsworth a partagé une photo sur son Instagram officiel de lui-même, Brooks, son frère Chris Hemsworth avec l’épouse de Chris Elsa Pataky et l’épouse de Matt Damon, Luciana Barroso, du Gold Dinner 2021.

Il a légendé la photo : « Une soirée fantastique pour collecter des fonds et sensibiliser le public à l’un des problèmes les plus importants et les plus difficiles, la santé mentale des enfants. » Il a également ajouté: « Merci @itsmondotcom d’avoir organisé la soirée et tout ce que vous faites pour l’hôpital pour enfants de Sydney @sydney_kids #golddinner. »

Sur la photo, on a vu les frères Hemsworth enfiler des costumes tandis que Pataky portait une robe blanche ornée de bijoux, et Brooks et Barroso portaient de superbes robes noires.

La publication en a surpris beaucoup car Hemworth et Brooks ont réussi à garder leur relation très privée au fil des ans.

Le couple a été aperçu pour la première fois ensemble en décembre 2019 lors d’un brunch avec les parents de l’acteur, Craig et Leonie, à Byron Bay, en Nouvelle-Galles du Sud, en Australie. Depuis lors, les deux ont passé beaucoup de temps ensemble dans leur pays d’origine. Profiter de rendez-vous occasionnels à Malibu lors d’un voyage de retour en Amérique et passer des nuits tranquilles à la maison à jouer à des jeux de Scrabble tout en restant à l’intérieur au milieu de la pandémie de coronavirus.

Hemsworth est sorti avec la chanteuse Miley Cyrus par intermittence pendant 10 ans avant de se marier en décembre 2018. Les deux ont démissionné en 2020.