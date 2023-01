Liam Hemsworth et sa petite amie dans les magasins de Beverly Hills : photos – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : PrimePix / BACKGRID

Liam Hemsworth et sa petite amie Gabriella Brooks ressemblaient à un couple d’adolescents amoureux lorsqu’ils ont été aperçus en train de faire du shopping à Beverly Hills. Les Jeux de la faim alun, 33 ans, a offert au mannequin, 26 ans, une thérapie de vente au détail sur Rodeo Drive le samedi 28 janvier et le couple n’a pas cessé de sourire et de rire pendant la journée amusante. Portant une veste en jean noire, un pantalon assorti et des lunettes de soleil, Liam a fait une silhouette cool alors que Gabriella était stupéfaite dans une mini-jupe noire, un débardeur gris et une veste en cuir.

Le couple se renforce depuis qu’ils ont déclenché des rumeurs d’amour pour la première fois en décembre 2019. Une source a déclaré à HollywoodLife que le “sujet du mariage a été abordé” entre le couple, “mais il a fallu beaucoup de temps à Liam pour se marier avant et il est ne prévoyant pas de se précipiter dans quoi que ce soit », faisant référence à son premier mariage avec son ex Miley Cyrus.

En parlant de Miley, la sortie de l’adorable couple intervient alors que sa nouvelle chanson “Flowers”, considérée comme un hymne de rupture sur Liam, est en tête des charts depuis sa sortie il y a deux semaines. Les fans ne semblent pas pouvoir spéculer suffisamment sur le nouveau jam, car il a également fait ses débuts un jour avant l’anniversaire de Liam.

En plus de cela, les stans aux yeux d’aigle ont remarqué que la chanson semble être en réponse directe à Bruno Mars‘ 2013 a frappé “Quand j’étais ton homme”. Un abonné sur Twitter a déclaré : « Her ex mari Liam Hemsworth lui a une fois dédié cette chanson et elle a décidé de sortir et de lui dédier son nouveau single le jour de son anniversaire (13 janvier) #Fleurs joyeux anniversaire.”

Liam et Miley se sont mariés en 2018 après une romance récurrente pendant près d’une décennie après leur première rencontre sur le tournage de 2009 La dernière chanson. Cependant, le mariage a été de courte durée et ils ont divorcé huit mois plus tard. Miley aurait un rendez-vous célèbre Les collines Star Kaitlyn Carter et est actuellement en couple avec Maxx Morando. Liam et gabrielle se seraient liés environ quatre mois après la scission dramatique et choquante.

