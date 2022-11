Liam Hemsworth et Gabriella Brooks assistent à la première de « Poker Face » : Photos – Hollywood Life

Voir la galerie





Après sa romance très médiatisée avec Miley Cyrus, Liam Hemsworth a gardé sa relation avec Gabriella Brooks surtout sur le bas bas. Ainsi, lorsque Liam, 32 ans, et Gabriella, 26 ans, ont assisté à la première de son nouveau film à Sydney, Poker Face, mardi (15 novembre), c’était un gros problème. Non seulement cet événement au Hoyts Entertainment Quarter dans la capitale australienne a été une sortie publique rare pour les deux, mais il a marqué leurs débuts sur le tapis rouge en tant que couple. Cela met également fin aux rumeurs d’une scission potentielle qui ont surgi en août. De toute évidence, l’amour est toujours aussi fort entre les deux.

Pour l’événement, Liam s’est habillé avec raffinement d’un costume noir et d’une cravate. Il a opté pour une montre en argent, un accessoire très chic pour son look. C’était un bon look classique, qui complétait la tenue de sa petite amie pour la soirée. Gabriella portait une robe dorée sans manches. Le tissu presque transparent joue avec la lumière et met en valeur ses courbes. Elle a accessoirisé avec une paire de boucles d’oreilles tout aussi scintillantes, quelques bagues et un bracelet à un poignet. Accompagnée d’une paire d’escarpins assortis, elle était dorée de la tête aux pieds.

Le reste du casting était présent pour la première. La vedette et réalisatrice du film, Russel Crowea foulé le tapis rouge aux côtés de sa petite amie, Britney Thériot. Belle-sœur et costar de Liam Elsa Pataki étaient là, tout comme Steve Bastoni et Daniel Mac Pherson.

Gabriella, une mannequin, a fait un rare commentaire fin 2021 sur sa relation avec Liam. “Ma relation personnelle est très, très importante et très sacrée pour moi”, a-t-elle déclaré au Le magazine stellaire du Daily Telegraphpar Juste Jared. “Je comprends parfaitement [the interest in her relationship]. Mais à la fin de la journée, je suppose que j’aime juste avoir ça pour moi. Elle a poursuivi en disant que Liam est “génial” et que sa famille est “les plus belles personnes et j’ai beaucoup de chance de les connaître”.

Ses commentaires sont arrivés à peu près au même moment où elle a assisté aux vacances de Hemsworth en décembre 2021. Liam, Gabriella, Luc Hemsworthet la femme de Luke Samantha sont allés skier ensemble et Liam a partagé des photos de leurs aventures alpines sur son histoire Instagram. Dans une série de photos, Liam et Gabriella ont posé ensemble, l’air pittoresque et tellement amoureux.