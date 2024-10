Liam Hemsworth a remplacé deux acteurs dans les rôles principaux (l’un des projets a été un succès majeur pour lui) | auditions, Casting, EG, Extended, Liam Hemsworth, Films, Diaporama, Télévision | Just Jared : actualités et potins sur les célébrités

Liam Hemsworth a joué aux côtés de Miley Cyrus dans The Last Song après que cela n’ait pas fonctionné avec un autre acteur…

Liam et Miley Cyrus est tombé amoureux alors qu’il jouait dans La dernière chanson en 2010. Bien sûr, le couple s’est fiancé, a annulé ses fiançailles, s’est remis ensemble, s’est marié et a divorcé.

Cependant, leur relation n’a presque jamais eu la chance de décoller, puisqu’un autre acteur a été initialement choisi pour jouer Will dans le film.

Alors que Liam et Miley étaient toujours ensemble, il a révélé qu’il n’était pas le premier choix pour le film.

« Au départ, ils avaient choisi un autre enfant, et ça n’a pas marché avec lui », se souvient-il lors de l’émission. Spectacle d’aujourd’hui. Cela a conduit à amener Liam de retour.

Il a poursuivi en expliquant : « Mon agent m’appelle en chuchotant : « Tu dois aller à Disney maintenant. Ça ne marche pas avec l’autre gars. Vous devez entrer et lire avec Miley encore.’ J’entre et tout le monde commence à applaudir : « Nous aurions dû partir avec vous en premier ! Je me dis : ‘D’accord, bien, merci. Super.' »

Qui était Liam remplacer ? Cette réponse a été révélée !