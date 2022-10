Liam ‘Gatsby’ Blackwell de Towie révèle qu’il dirait non au retour à l’émission ITVBe après une sortie de choc

La star de TOWIE, Liam ‘Gatsby’ Blackwell, a révélé qu’il ne reviendra PAS à l’émission ITVBe après sa sortie de choc il y a deux semaines.

Les fans de 34 ans ont perdu leurs mots lorsqu’il a révélé sa décision de quitter le programme de téléréalité après sept ans.

La Méga Agence

La star de Towie, Liam ‘Gatsby’ Blackwell, a révélé s’il reviendrait dans la série à l’avenir[/caption]

TVI

La star a rejoint Towie en 2015 en tant que meilleure amie de Lydia Bright[/caption]

Liam, qui porte son surnom “Gatsby” dans la série, est certain qu’il ne reviendra pas sur nos écrans avec ses copains d’Essex de si tôt.

S’adressant exclusivement à The Sun au sujet de sa décision de partir, il a déclaré: «Je ne ferais plus jamais quelque chose comme Towie.

“Je referais de la télé-réalité, mais dans l’immobilier, mais je dirais non au retour à Towie.

“Si ça continue et qu’ils ont toujours voulu que je fasse une apparition ou quelque chose comme ça, alors très bien, mais je dirais non à un retour permanent.”

En savoir plus sur Towie TOP DES TOUT-PETITS Les superstars de Towie décrochent la troisième série d’émissions de téléréalité dérivées CHOC D’ESSEX Towie spoilers: Amy Childs est partie furieuse après que Harry l’ait interrogée sur ses fiançailles

Malgré cela, il serait prêt à filmer un genre spécifique si l’occasion se présentait à lui.

Il a poursuivi : « Je ne veux pas faire de télé-réalité. Je serais potentiellement ouvert à cela si cela avait à voir avec les affaires que je veux faire, mais pour l’instant je suis heureux de travailler et de me lancer dans le travail.

«Je ferais certainement quelque chose comme Selling Sunset et ils font le casting pour Selling London.

“Il y avait des discussions sur ma participation, mais ce n’est pas le bon moment pour être honnête.





“Je veux juste sortir à Los Angeles et commencer ma carrière dans l’immobilier là-bas.”

La star a prévu de déménager aux États-Unis pour démarrer sa nouvelle entreprise.

Liam, qui est né et a grandi dans l’Essex, pense que cela va être un énorme choc pour le système américain.

“Ça va être un grand changement de passer d’un endroit où je suis connu à un endroit où les gens ne le savent pas. Ça va être un choc », nous a-t-il dit.

“J’ai un style de vie ici, les gens viennent me voir et discutent et je rencontre des gens au hasard, puis j’irai quelque part où je devrai tout recommencer où personne ne me connaît et je dois construire une marque à partir de se gratter.”

Liam a révélé la nouvelle qu’il quittait Towie plus tôt ce mois-ci.

Expliquant aux co-stars Dan Edgar, Chloe Brockett et James ‘Diags’ Bennewith : « J’ai l’impression que c’est le bon moment pour moi de vous dire à tous que j’ai décidé de quitter définitivement l’Essex.

“Je déménage à Los Angeles à plein temps et commence une nouvelle vie.

« Je ne peux pas mentir j’ai peur mais je veux de nouveaux défis et je veux commencer une nouvelle carrière dans l’immobilier.

“Je sens que je vais enfin pouvoir être vraiment heureux et en paix. J’ai l’impression qu’il manque vraiment quelque chose dans ma vie et je ne sais pas encore ce que c’est.

Retenant ses larmes, il a poursuivi: “Mais je suis presque certain que ce nouveau voyage et ce nouveau chapitre accompliront cela.”

En savoir plus sur le soleil Écoutez-moi J’ai acheté de jolies boucles d’oreilles chez Primark mais elles ont laissé mes oreilles avec d’énormes trous BŒUF DE DÉPART L’amie de ma fille est élevée végétalienne – je lui donne de la viande parce qu’elle est si pâle

Gatsby a rejoint la série télévisée populaire en tant que meilleure amie de Lydia Bright en 2015, mais est restée dans le casting principal après sa sortie.

Il a été dans un certain nombre de scénarios explosifs, y compris sa relation à l’écran avec son ex petite amie Dani Imbert.