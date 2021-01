C’est une nouvelle année, mais le même vieux Liam Gallagher à la traîne de son frère Noel, car il n’a pas perdu de temps pour fouiller son frère rival.

Le chanteur de 48 ans n’a attendu que 2021, âgé de 51 minutes, avant d’appeler Noel, 53 ans, à propos d’une réunion Oasis, pour le plus grand plaisir des fans du groupe.

Liam a demandé à son grand frère de changer d’avis sur la reconstitution du vieux groupe depuis un bon moment maintenant, et chaque fois que les grands festivals sortent leur line-up, il y a un espoir que Noel a cédé.

Noel a forgé une carrière réussie avec son groupe High Flying Birds et a toujours rejeté les spéculations ou tout simplement ignoré les missives de Liam.







Liam a posé un jalon au début de l’année cette fois-ci, en tweetant: « HNY Noel t’aime depuis longtemps 2021 est notre année, tu connais LG x »

Liam est apparu sur The Jonathan Ross Show en novembre et a affirmé que Noel avait refusé la paire de gagner 100 millions de livres sterling pour une série de concerts de retrouvailles.

Liam a dit à Jonathan Ross: « Quand quelqu’un vous offre 100 millions de livres pour faire quelques concerts et que cet homme, vous allez dire, ‘Très bien alors ouais …’ il y avait beaucoup d’argent à frapper.

«C’était 100 millions de livres pour faire une tournée et ça et je me dis: ‘Je ne suis pas fou, tu vois ce que je veux dire? Il n’est pas dedans n’est-ce pas? Il est après une chevalerie n’est-ce pas? «







Il a également déclaré que Noel était actuellement le problème d’arrêter une réunion et qu’il n’était pas responsable de leurs différences.

Le couple a eu diverses difficultés lors de la tournée et de l’enregistrement ensemble dans le groupe dans les années 1990 et au début des années 2000, le coup de grâce est venu lorsque Noel a quitté le groupe en 2009.

Noel a déclaré dans un communiqué qu’il ne pouvait pas travailler avec Liam pendant « un jour de plus ».

L’aîné Gallagher avait dit de Liam à NME: « Je ne sais pas qui est le gars qui est dans ces interviews, il a l’air vraiment cool, parce que le gars avec qui je suis dans un groupe depuis 18 ans est f ** *** gk *** tête. «

Il a décrit plus tard Liam au magazine Q comme «impoli, arrogant, intimidant et paresseux».

« C’est l’homme le plus en colère que vous rencontrerez jamais. Il est comme un homme avec une fourchette dans un monde de soupe », a ajouté Noel.







Liam a poursuivi son frère aîné pour diffamation, mais a abandonné l’affaire après que Noel lui ait présenté ses excuses.

Noel a poursuivi sa carrière musicale en solo et a créé un nouveau groupe – The High-Flying Birds – en 2011.

Cependant, Liam ne pouvait pas se dérober à une fouille et les appelait sur Twitter les «Turds de haut vol».

