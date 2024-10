(Crédit : NBC / Alamy)

Le leader d’Oasis, Liam Gallagher, a répondu à une nouvelle Samedi soir en direct sketch ridiculisant son groupe, le qualifiant de montre « atroce ».

Le dernier épisode, diffusé le 12 octobre, de Samedi soir en direct a annoncé le retour tant attendu de la chanteuse de Fleetwood Mac Stevie Nicks pour la première fois depuis plus de 40 ans, qui est montée sur scène pour interpréter une interprétation émouvante de son puissant nouveau single pro-femmes, « The Lighthouse ». Nicks est ensuite revenue à l’émission pour jouer son morceau classique, « Edge of Seventeen ».

Les tâches d’hébergement ont été prises en charge par Ariana Grande, qui a hébergé le programmeur emblématique pour la dernière fois en 2016. De plus, Maya Rudolph a repris son rôle de Kamala Harris alors que Saturday Night Live attendait l’élection présidentielle du 5 novembre en parodiant Querelle de famille.

Au cours de la partie mise à jour du week-end de l’émission, Colin Jost a accueilli « Oasis » dans le segment. James Austin Johnson a interprété Noel Gallagher et Sarah Sherman a joué Liam Gallagher. Ils avaient tous les deux inexplicablement des voix cockney bien qu’ils soient mancuniens, ce qui équivaut à donner un accent new-yorkais à un Texan.

Oasis a récemment étendu sa tournée de retrouvailles en Amérique du Nord et a même ajouté plusieurs nouvelles dates à la série de spectacles en raison d’une demande phénoménale.

Comme ils ont dominé les conversations récemment, le groupe était devenu mûr pour Samedi soir en direct parodier. Cependant, l’exécution du croquis laisse beaucoup à désirer. Cela a commencé lorsque Jost a demandé paresseusement s’ils seraient toujours ensemble lorsque les émissions américaines arriveront en 2025. Bien sûr, « Wonderwall » a joué un rôle dans le sketch, Noel changeant les mots en : « Si Liam n’agit pas comme un bébé », ce qui a amené les deux frères à s’appeler fastidieusement « bébé ».

Sherman, qui jouait Liam, a ensuite parcouru autant de tropes britanniques que possible en une seule phrase, déclarant : « Stade de Wembley, 1993, ouais, nous étions avec Posh Spice, Scary Spice, Stinky Spice – vous avez dit à tout le monde que j’avais un nob tordu, ouais, tu as dit que mon noble était plié comme Beckham.

Peu de temps après la diffusion, Liam a fourni une réponse brutale en un seul mot à un fan de X qui lui a demandé son avis sur le segment, déclarant : « Atroce ». Cela a amené un utilisateur de X à dire au leader d’Oasis : « Ils vous ont fait un sale boulot », ce à quoi Liam a répondu : « Je n’attendrais rien d’autre d’eux ».

De plus, lorsqu’un autre utilisateur a amené le sketch sur le radar de Liam, il a demandé en réponse : « Sont-ils censés être des comédiens ? ». Suite à la réaction de Liam au sketch, on peut présumer qu’Oasis ne se produira pas sur Samedi soir en direct de sitôt.

Dates de la tournée Oasis en Amérique du Nord :

Initialement, Oasis avait annoncé une série de dates de tournée en Amérique du Nord le 30 septembre, faisant suite au pandémonium créé lors de la série de concerts prévus au Royaume-Uni et en Irlande l’été prochain. Le groupe arrivera en Amérique du Nord en août et montera sur scène dans les stades de Toronto, Chicago, East Rutherford, Los Angeles et Mexico. En raison de la demande de billets, Oasis jouera désormais deux soirs dans chacune de ces salles, à l’exception de Chicago.

Dans un communiqué, ils ont déclaré à propos de leur tournée aux États-Unis : « L’Amérique. L’Oasis arrive. Vous avez une dernière chance de prouver que vous nous avez toujours aimé.

août 2025

septembre 2025

