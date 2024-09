Liam Gallagher répond aux rumeurs selon lesquelles Richard Ashcroft soutiendrait Oasis lors de sa tournée de retrouvailles

Liam Gallagher a répondu aux rumeurs selon lesquelles Richard Ashcroft pourrait soutenir Oasis lors de leur tournée de retrouvailles l’année prochaine.

Après qu’un fan sur X/Twitter a demandé si Ashcroft soutiendrait Oasis lors de leurs concerts en 2025, Gallagher a répondu d’une manière très typique de Liam Gallagher : « Ce serait BIBLIQUE ».

Ashcroft a une longue histoire avec Oasis, servant d’inspiration à leur tube de 1995 « Cast No Shadow ». Sélectionner Dans une interview cette année-là, Noel Gallagher a déclaré : « J’ai toujours eu l’impression qu’il était né au mauvais moment et au mauvais endroit, et qu’il essayait toujours de dire les bonnes choses, mais elles sortaient mal. »

Gallagher l’a engagé pour une collaboration sur son tube de 2022 « C’mon People (We’re Making It Now) ». Ashcroft est également apparu en tant qu’invité spécial lorsqu’il a été la tête d’affiche de Finsbury Park en 2018.

Ashcroft soutient les spectacles au Royaume-Uni ? — TUFFKNUX (@TUFFKNUX) 13 septembre 2024

The Verve a également joué avec Oasis à de nombreuses reprises, notamment dès 1993, lorsque les deux groupes étaient encore relativement inconnus. En 1997, ils ont ouvert pour Oasis pour deux concerts au Earl’s Court de Londres.

Gallagher aurait déclaré qu’il recherchait des « groupes établis » pour soutenir Oasis lors de leur prochaine tournée de retrouvailles.

Selon une source parlant avec L’Indépendantles frères n’ont pas encore discuté de qui ils aimeraient voir pour les accompagner lors des concerts. Cela étant dit, Liam serait impatient de voir quelques grands noms se joindre à eux.

« Liam aime les groupes déjà établis, donc il faudra probablement un peu d’aller-retour avant que quoi que ce soit soit confirmé », a déclaré une source proche du groupe au média.

La tournée mondiale « Oasis Live 25 » affiche déjà complet pour les 14 dates initialement prévues dans les stades de Cardiff, Manchester, Londres, Edimbourg et Dublin l’été prochain. Deux concerts supplémentaires à Londres ont depuis été annoncés pour septembre 2025, et des billets seront disponibles pour les fans qui n’ont pas pu se rendre à Londres la première fois.

Au moment où Oasis taquinait la réunion, Blossoms a fait parler les fans lorsqu’ils ont partagé le même teaser sur leurs grands écrans de concert que Liam et Noel. Apparaissant lors de leur concert en tête d’affiche à Wythenshawe Park, l’inclusion du teaser a conduit beaucoup de gens à penser que le groupe de Stockport sera l’un des groupes de première partie de la tournée du groupe l’été prochain. Le groupe a également déjà assuré la première partie de High Flying Birds de Noel Gallagher.

De même, Kasabian était également l’un des noms évoqués, puisque Serge Pizzorno a été aperçu avec Liam dans les coulisses de Reading, avant la prestation de ce dernier en tête d’affiche du festival..

Le groupe Manic Street Preachers, qui a assuré la première partie d’Oasis lors de leurs concerts emblématiques à Knebworth en 1995, a également dévoilé de nouveaux morceaux le mois dernier (26 août), en partageant un extrait de leur nouvelle musique sur les réseaux sociaux et en laissant penser aux fans qu’ils pourraient être à nouveau enrôlés pour les prochains concerts. Retrouvez la liste complète des groupes de soutien dont on parle ici.

Un groupe qui aurait pu être écarté, cependant, est Fontaines DC, qui a déclaré qu’ils « s’en fichaient complètement » de la réunion.

S’adressant à X/Twitter pour répondre à un fan qui lui demandait si le groupe serait considéré comme une première partie de la tournée Oasis, il a déclaré : « Fuck ces petites bulles de sperme, j’ai vu des ROADIES mieux habillés. »

Dans d’autres nouvelles, Gallagher a également répondu aux rumeurs selon lesquelles Oasis pourrait rejoindre Kendrick Lamar au Super Bowl après qu’une image divulguée d’une prétendue setlist pour l’événement a commencé à circuler sur les réseaux sociaux.

Un fan s’est rendu sur X/Twitter pour demander à Liam lui-même s’il était vrai qu’ils rejoindraient le rappeur « Money Trees » sur scène à la Nouvelle-Orléans.

« Rasta, est-ce que tu vas chanter au Super Bowl ? », pouvait-on lire sur le tweet envoyé par un fan accompagné de la photo de la prétendue setlist, auquel Liam a répondu : « Comment ça a pu fuiter, putain. »