Les frères Gallagher ont été la cible de la blague lors de « Saturday Night Live » ce week-end.

Liam, 52 ans, et Noel Gallagher, 57 ans, ont été interprétés respectivement par Sarah Sherman et James Austin Johnson lors de la Segment de mise à jour du week-end qui se moquait de la fameuse querelle des frères et sœurs – ce qui a suscité une réponse de Liam.

Colin Jost a commencé le segment en annonçant que les billets sont en vente pour la tournée nord-américaine d’Oasis « ce qui surprend certains car le groupe se dispute depuis des décennies ».

James Austin Johnson, Sarah Sherman et Colin Jost sur « SNL ». NBC / SNL

Les frères, interprétés par Sherman, 31 ans, et Johnson, 35 ans, ont rejoint Jost, 42 ans, et ont abordé l’état de leur relation.

« Je suis cool s’il est cool », a déclaré Johnson sous le nom de Noel.

« Je vais bien. Je suis cool. Je suis plus cool que toi », répondit Sherman en tant que Liam.

James Austin Johnson et Sarah Sherman sur « SNL ». NBC / SNL

Noel et Liam Gallagher à Londres en 2008. Getty Images

« Super, donc c’est non », a déclaré Jost.

Les frères et sœurs allaient et venaient alors que « Noel » commençait en plaisantant à chanter leur tube « Wonderwall » tout en traitant « Liam » de « bébé ».

Plus tard dans le segment, Jost a demandé au couple comment leur querelle avait commencé.

James Austin Johnson et Sarah Sherman sur « SNL ». NBC / SNL

« Stade de Wembley, 1993 », a déclaré « Liam », qui a accusé « Noel » d’avoir dit aux Spice Girls qu’il avait un « bouton tordu », ce que « Noel » a nié avoir fait.

Après un autre bref combat, les frères se sont à nouveau réunis pour classer leurs petits amis préférés de « Sex and the City » et les films de Will Smith.

« Nous ne partons pas en tournée ! » crièrent-ils à l’unisson.

Le vrai Liam avait une réponse cinglante au sketch sur X (anciennement Twitter), écrivant : « Sont-ils censés être des comédiens. »

Le tweet de Liam Gallagher. @liamgallagher/X

Oasis s’est formé en 1991 à Manchester, mais le groupe était presque toujours en proie à des drames entre les frères Gallagher.

Après des années d’explosions et de propos trash dans la presse, le groupe a officiellement décidé de se séparer en 2009 lorsque Noel a annoncé qu’il quittait le groupe.

« C’est avec une certaine tristesse et un grand soulagement… J’ai quitté Oasis ce soir », avait déclaré Noel dans un communiqué à l’époque. « Les gens écrivent et disent ce qu’ils veulent, mais je ne pourrais tout simplement pas continuer à travailler avec Liam un jour de plus. »

Noel et Liam Gallagher à Tokyo en 1994. Getty Images

Noel et Liam Gallagher au MGM Grand Garden Arena de Las Vegas en 2008. Getty Images

En 2018, Liam a affirmé que Noel était « désespéré » de retourner à Oasis et a accusé l’ex de Noel, Sara, de l’avoir empêché de rejoindre le groupe.

Liam a fouillé son frère en février dernier, lorsqu’il a fustigé le Rock & Roll Hall of Fame lorsque Oasis a été nominé pour être intronisé dans le groupe. Liam a déclaré qu’il n’assisterait pas à la cérémonie à Cleveland, mais a supposé que Noel y irait puisque « ce petit gars adore sortir avec des célébrités ».

Liam Gallagher se produit au Reading Music Festival en 2021 ; Noel Gallagher se produit au Glastonbury Festival en 2022. PA

Cependant, les frères et sœurs ont miraculeusement mis de côté leurs différences pour annoncer une tournée Oasis 2025 au Royaume-Uni.

Ils ont tous deux partagé la nouvelle sur leurs réseaux sociaux en août, écrivant : « Ça y est, ça se passe. »

Liam et Noel donneront un total de 4 concerts au stade de Wembley à Londres, ainsi que 4 concerts à Manchester en plus de spectacles en Écosse, au Pays de Galles et en Irlande l’été prochain.