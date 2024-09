Liam Gallagher illumine les fans d’Oasis qui se plaignent des billets

Oasis est de retour. Et c’est toujours le même Oasis, comme en témoigne le chanteur Liam Gallagher, qui a fait quelques échanges en ligne avec ses fans vendredi.

« OASIS est de retour, vous êtes les bienvenus et j’ai entendu dire que leur ATTITUDE PUAIT, c’est bon à savoir que quelque chose n’a jamais changé », a-t-il déclaré. publié sur X (anciennement Twitter) après des jours de publications sans personnalité sur son fil d’actualité faisant la promotion de la prochaine tournée du groupe réuni.

Les fans ont bondi lorsqu’ils ont vu que leur homme avait les mains sur le volant, et certains ont voulu discuter du drame qui avait gâché leur expérience d’achat de billets. En raison de la politique de « tarification dynamique » de Ticketmaster, basée à Beverly Hills, qui augmente les prix lorsque la demande est élevée, les fans ont été invités à payer « jusqu’à 350 £ par billet, environ 200 £ de plus que ce qui avait été annoncé », a déclaré le directeur général de Ticketmaster. BBC signalé.

Traduit en américain, cela représente environ 465 $ par ducat, soit plus du double du prix annoncé de près de 175 $. Trois concerts ont été ajoutés en réponse à la demande écrasante – le groupe s’est réuni après une séparation désagréable de 15 ans qui a suivi des années tumultueuses de complicité – et ces billets ont été mis à la disposition uniquement des fans qui avaient essayé et échoué lors de la mêlée d’achat initiale.

« Je ne m’attendais pas à ce qu’ils arnaquent autant les fans. C’est vraiment dommage », a déclaré un fan publié. En réponse ? Gallagher dit seulement, « FERME-LA. » Le ventilateur rétorqué« Non, c’est choquant », mais hélas, la ligne était déjà coupée.

En réponse à un fan qui demandait si Gallagher avait des billets en trop, le chanteur a fait preuve d’une attitude arrogante en disant : « Des tonnes, mais ils sont vraiment chers, 100 000 livres, à genoux seulement. » appelé La demande d’un abonné pour un spectacle gratuit est « stupide ».

« Je plaisante, je suis SOMBRE, je vous avais dit qu’on se remettrait ensemble un beau jour », Gallagher dit un fan qui demandait simplement comment le musicien se sentait.

Dans sa réponse en temps réel aux problèmes de Ticketmaster du week-end dernier, Oasis a adopté une approche plus mesurée, déclarant dans une déclaration à la BBC : « Alors que les réunions précédentes entre les promoteurs, Ticketmaster et la direction du groupe ont abouti à une stratégie de vente de billets positive, qui serait une expérience équitable pour les fans, y compris la billetterie dynamique pour aider à maintenir les prix généraux des billets bas ainsi qu’à réduire le racolage, l’exécution du plan n’a pas répondu aux attentes.

« Toutes les parties impliquées ont fait de leur mieux pour offrir la meilleure expérience possible aux fans, mais en raison de la demande sans précédent, cela est devenu impossible à réaliser. »

Dans une déclaration fournie mardi au Times, la secrétaire d’État à la Culture du Royaume-Uni, Lisa Nandy, a promis d’« inclure les questions relatives à la transparence et à l’utilisation de la tarification dynamique, y compris la technologie autour des systèmes de files d’attente qui l’encouragent » dans la prochaine consultation du Parlement sur la protection des consommateurs pour la revente de billets.

« Après l’incroyable nouvelle du retour d’Oasis, il est déprimant de voir des prix considérablement gonflés excluant les fans ordinaires de la possibilité de profiter de leur groupe préféré en live », a déclaré Nandy dans son communiqué.

Aux Etats-Unis, Live Nation et Ticketmaster font l’objet d’une surveillance accrue en matière de concurrence. En mai, le ministère de la Justice a intenté un procès contre la société pour démanteler le promoteur de concerts et le vendeur de billets dominants, accusant la nouvelle société de pratiques monopolistiques.

Pendant ce temps, de retour en Europe, Oasis devrait jouer 17 concerts à Cardiff, Manchester, Londres, Edimbourg et Dublin l’été prochain, dont cinq au stade de Wembley. Une tournée plus longue et plus vaste est prévue mais n’est pas encore bouclée, le site Internet du groupe indiquant : « Des projets sont en cours pour qu’OASIS LIVE ’25 se déroule sur d’autres continents en dehors de l’Europe plus tard l’année prochaine. »

La rédactrice Christi Carras a contribué à ce rapport.