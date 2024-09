Liam Gallagher critique Fontaines DC : « Little Spunkbubbles »

Il y en a beaucoup Des questions brûlantes se posent à propos de la tournée de retrouvailles d’Oasis, auxquelles il reste encore des réponses. On ne sait toujours pas s’ils vont sortir de nouveaux morceaux, qui jouera de la basse, de la guitare et de la batterie aux côtés de Liam et Noel Gallagher, si la tournée se déroulera en Amérique du Nord et dans le reste du monde en dehors de l’Angleterre et de l’Irlande, et combien de temps elle durera avant que tout cela n’implose inévitablement.

Une chose est sûre aujourd’hui : Fontaines DC ne jouera aucun rôle dans cette tournée en raison d’une guerre des mots qui a éclaté entre les deux camps. Cela a commencé lorsque les membres de Fontaines DC, Carlos O’Connell et Conor Deegan III, ont été interrogés sur la tournée Oasis dans l’émission de radio néerlandaise Studio Bruxelles« Pour être honnête, je m’en fiche complètement », dit O’Connell.

Deegan ressentait la même chose. « Pour être honnête, je ne suis pas non plus enthousiaste à ce sujet », a-t-il déclaré. « J’ai l’impression que nous sommes prisonniers de la dernière époque – comme les années 2010 – et que nous sommes tellement nostalgiques que nous oublions de faire de nouvelles choses. J’ai l’impression que ce que nous voulions faire avec ce disque [Romance] « De toute façon, c’était de regarder vers l’avenir et de créer de nouvelles choses… Donc, pour nous, qu’Oasis se reforme en ce moment est vraiment ennuyeux. »

Lorsque Liam Gallagher a eu vent des commentaires, il a fustigé le groupe sur Twitter. « Fuck these little spunkbubbles » il a écrit. « J’ai vu des ROADIES mieux habillés. Ils ressemblent à des EMF de merde. » (Pour ceux d’entre vous qui n’étaient pas là en 1990, EMF est un groupe de rock alternatif britannique qui a eu un énorme succès avec « Unbelievable » et qui a ensuite disparu.)

La tournée de retrouvailles d’Oasis débutera le 4 juillet 2025 au Principality Stadium de Cardiff, au Pays de Galles. Les dix-neuf concerts mis en vente au Royaume-Uni et en Irlande se sont vendus en quelques secondes. La demande de billets est sans précédent dans l’industrie du disque, à l’exception de la tournée en cours de Taylor Swift. Époques Le groupe est complètement inactif depuis 2009, et ils ont annoncé une réunion en août après quinze années consécutives à dire qu’une telle chose n’arriverait jamais.