Liam Gallagher adopte un chien sauvé en Thaïlande après que sa demande ait choqué le sanctuaire | Actualités Ents & Arts

Un chiot abandonné sauvé par un sanctuaire thaïlandais a été adopté par l’ancien leader d’Oasis, Liam Gallagher.

Le sauveteur de chiens Niall Harbison a déclaré à Sky News qu’il avait été choqué de trouver le nom du chanteur légendaire parmi les demandes visant à donner à Buttons une nouvelle maison à près de 9 500 km de là, au Royaume-Uni.

Au début, M. Harbison – qui compte des centaines de milliers de followers sur les réseaux sociaux – a pensé qu’il s’agissait probablement d’un coup monté ou que ses amis faisaient une farce.

« Le nom sur le formulaire était Liam Gallaghermais je pensais que ce n’était évidemment pas lui », a-t-il déclaré.

« Ensuite, la ligne suivante était occupation, et c’était ‘chanteur’. Je pensais que mes amis prenaient le p***. Mais j’ai vérifié un peu plus et ses détails se sont tous empilés. »

Selon M. Harbison, Gallagher a postulé de la manière habituelle via un formulaire Google, comme le font des centaines d’autres.

Si des doutes persistaient, ils ont tous été dissipés lorsqu’il a rejoint un appel vidéo avec le chanteur de Wonderwall pour vérifier que lui et sa maison étaient aptes à héberger des Buttons, comme c’est le cas pour tous les candidats.

« J’ai fait des interviews avec lui et sa charmante [partner], » il a dit.

« Ils ont des chats et ils voulaient vraiment un chien. Ils me suivaient sur les réseaux sociaux et voulaient des Buttons. »

Gallagher serait actuellement en relation avec la PR musicale Debbie Gwyther.

M. Harbison a ajouté qu’il ne savait pas si Gallagher et son partenaire changeraient le nom de Buttons.

Partageant une vidéo sur X, anciennement connu sous le nom de Twitter, sur l’air du hit Stand By Me d’Oasis en 1997 et avec des images des Gallaghers jouant avec Buttons, M. Harbison a déclaré que le courageux chien « avait décroché le jackpot ».

« Depuis avoir été abandonné dans la jungle thaïlandaise jusqu’à ça. Vous ne pouviez pas inventer Buttons », a-t-il écrit dans son message – qui a également été partagé par Gallagher.

« Tu l’as fait, courageuse petite fille. Elle est entre de bonnes mains [with] Liam Gallagher. »

Buttons a été abandonné à seulement cinq mois parce qu’il « n’était pas assez mignon », a déclaré M. Harbison, et a passé trois mois dans son sanctuaire, Happy Doggo, situé sur l’île de Koh Samui.

Au début, elle était effrayée et confuse, a-t-il ajouté, et a mis un certain temps à accepter le sanctuaire tandis que les autres chiens sont devenus territoriaux au début.

Mais elle a progressivement permis à M. Harbison de s’approcher suffisamment pour desserrer son col et la prendre comme l’une des leurs.

Le sanctuaire abrite désormais 800 chiens, après avoir commencé avec 80 il y a deux ans, lorsque M. Harbison, 43 ans, a déclaré qu’il commençait à se remettre de problèmes d’alcool.

« Cela s’est développé de manière organique depuis que j’ai commencé. J’ai fait une dépression à cause de l’alcool et je me suis retrouvé à l’hôpital et je me suis retrouvé – faute d’un meilleur mot – à aider les chiens », a-t-il déclaré.

M. Harbison, originaire du Country Tyrone en Irlande du Nord, a écrit un livre, Hope, sur ce que les chiens des rues lui ont appris sur la vie.