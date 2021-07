Liam Fox d’Emmerdale révèle l’enfer de l’alcool de papa en disant qu’il buvait deux bouteilles de vodka par jour

Liam Fox d’EMMERDALE a parlé de l’enfer de l’alcool de son père Billy – révélant qu’il avait bu deux bouteilles de vodka par jour au cours d’une bataille d’alcool de 40 ans.

La star de 51 ans incarne Dan Spencer dans le feuilleton ITV et a courageusement parlé de la douleur secrète de sa famille.

Getty – Contributeur

Liam Fox a parlé de la bataille de 40 ans de son père contre l’alcool[/caption]

Billy est décédé plus tôt cette année à l’âge de 73 ans, et alors qu’il est décédé d’une pneumonie, l’acteur a expliqué que cela était dû à son alcoolisme.

Liam a révélé qu’il était « horrible » de voir son père bien-aimé lutter contre la dépendance pendant près de quatre décennies – et il l’a « averti à plusieurs reprises » que cela le tuerait un jour.

Il a poursuivi en révélant que l’enfance «dure» de son père est l’endroit où il pense que ses problèmes ont commencé, le constructeur Billy commençant à boire sensiblement plus lorsque Liam n’avait que 13 ans.

Liam a partagé : « Dans mon adolescence, il a commencé à se saouler régulièrement. Il rentrait à la maison de plus en plus tard et nous avions l’habitude de le redouter absolument.

Nous savions qu’il ne pourrait pas faire face. Il a recommencé à boire beaucoup et il était sur un bouton d’autodestruction.

« Chaque fois que cela se produisait, papa promettait qu’il ne boirait plus et pendant environ six mois, il ne le ferait pas, mais il recommencerait de manière prévisible. »

Billy a juré de devenir un nouvel homme lorsque Liam a accueilli son premier fils, Ben, avec son ex-femme Nicola Barber-Lane en 1999, et pendant 17 ans, il « n’a pas laissé la consommation d’alcool devenir incontrôlable ».

Mais lorsque le partenaire de Billy, Jackie, est décédé en 2016, il s’est « effondré ».

Liam a dit Le miroir: « Nous savions qu’il ne pourrait pas faire face. Il a recommencé à boire beaucoup et il était sur un bouton d’autodestruction.

On lui dirait tous qu’il allait mourir s’il ne s’arrêtait pas. Il avait promis qu’il le ferait, mais cela recommencerait.

« Perdu dans sa propre douleur », Billy a commencé à retirer 100 £ par jour pour payer son habitude d’alcool, et se gaverait d’alcool jusqu’à ce qu’il ait besoin de soins médicaux.

Liam a ajouté à la publication : « Il deviendrait tellement sans jambes que ma sœur, Michelle, sa voisine ou moi le trouvions régulièrement effondré par terre.

«Une fois, j’ai reçu un appel pour dire qu’il était dans une cellule de police après avoir écrasé sa voiture de mobilité dans un taxi.

« Nous lui disions tous qu’il allait mourir s’il ne s’arrêtait pas. Il a promis qu’il le ferait, mais cela recommencerait.





L’acteur a avoué que son père était « seul et pleurait tout le temps », mais il n’a pas pu obtenir l’aide professionnelle nécessaire pour faire face à sa dépression.

Et l’année dernière, Liam a eu le cœur brisé lorsque son père a attrapé Covid alors qu’il était à l’hôpital à la suite d’une frénésie d’alcool – le virus laissant des cicatrices sur ses poumons.

En conséquence, Billy a attrapé une pneumonie des mois plus tard – ce qui a finalement conduit à sa mort en février.

Liam admet qu’il était « en colère » contre Billy dans ses derniers jours, mais ils ont réussi à faire la paix peu de temps avant son décès.

La star espère maintenant sensibiliser à l’alcoolisme et aider d’autres personnes à obtenir le soutien dont elles ont besoin.

Contactez les Samaritains Si vous avez été affecté par l’un des problèmes soulevés dans cet article, contactez The Samaritains au 116 123. Ils sont disponibles gratuitement à tout moment. Ou email https://www.samaritans.org/