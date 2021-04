Liam Farrell soutient le nouveau partenariat de Wigan en matière de santé mentale et de bien-être

Liam Farrell espère que la nouvelle initiative de santé mentale et de bien-être de Wigan Warriors poursuivra le travail que le club et le monde de la ligue de rugby en général ont accompli pour mettre ces problèmes au premier plan.

Les Warriors et leur nouveau sponsor de kits d’entraînement, la société de maquillage pour hommes War Paint For Men, s’associent à un programme qui a pour thème de s’assurer que les hommes font ce qu’ils doivent faire pour être à l’aise.

Farrell a été inspiré par la présentation donnée à l’équipe par le fondateur de War Paint, Danny Gray, sur la façon dont ses propres batailles en matière de santé mentale l’ont amené à lancer la marque.

Et le candidat 2020 de Man of Steel veut s’appuyer sur le travail déjà accompli pour éliminer les stigmates autour des joueurs de Super League et du sport en général ouvert sur leurs propres luttes.

« Les fans ne voient probablement le côté sportif des choses que lorsqu’ils jouent sur le terrain », a déclaré Farrell. Sky Sports.

«Surtout avec les joueurs de ligue de rugby, il y a cette stigmatisation selon laquelle ce sont tous des gars durs et durs qui n’ont pas leurs propres problèmes personnels, ce que nous faisons tous.

« Il est très important que les gars puissent se parler des problèmes que nous avons tous. Danny s’est ouvert devant nous, ce qui n’aurait pas été facile pour lui, et je pense qu’en tant que sport, nous sommes très doués pour essayer. pour mettre en évidence les problèmes en jeu. «

En plus des problèmes qui peuvent affecter les gens de tous les horizons de la vie, il existe des circonstances uniques pour être un athlète professionnel qui peuvent entraîner des problèmes de santé mentale, y compris le stress lié aux blessures, aux renouvellements de contrat et à l’incertitude qui peut provenir d’une équipe. un combat de relégation.

Être en forme et hors de forme, faire face aux critiques des médias et des fans, ainsi qu’au spectre des abus en ligne pour les joueurs qui ont des comptes sur les réseaux sociaux, tout alimente cela aussi et Farrell a sans aucun doute confiance en lui-même. l’a aidé.

« Les gars doivent faire face à toutes ces choses, et vous devez être une personne forte pour tout mettre de côté et oublier cela », a déclaré Farrell.

« Vous devez être capable de vous ouvrir à quelqu’un et d’en parler. C’est un aspect important de la santé mentale avec lequel vous devez essayer de faire face, et je pense que les gars comprennent cela maintenant et on en parle assez largement dans ligue de rugby.

« Je ne suis pas un grand fan des médias sociaux ou quoi que ce soit du genre, donc ça aide un peu. Mais l’une de mes grandes choses est toujours d’essayer d’être moi-même, et ça marche bien jusqu’à présent et je continuerai de le faire. «

Sur le terrain, Farrell a dû sortir quelque peu de sa zone de confort ces dernières semaines en raison de blessures dans la division du dos de Wigan, voyant la deuxième rangée déployée au centre – un rôle qu’il devrait continuer lorsque les Warriors affronteront le Hull FC en direct. Sky Sports jeudi soir.

Le joueur de 30 ans a continué de se démarquer dans ce rôle, fournissant une aide à la victoire de Wigan sur Castleford Tigers la semaine dernière et parcourant plus de 200 mètres, bien qu’il admette que la transition n’a pas été aussi simple que cela puisse paraître de l’extérieur. .

« Je n’appellerais pas ça facile », a déclaré Farrell. «Je joue au deuxième rang depuis un bon moment maintenant et avant cette année, je n’avais jamais commencé un match au centre.

« J’y ai déménagé plusieurs fois lors de matchs avant. J’étais assez nerveux défensivement, mais je trouve en quelque sorte mes marques là-bas maintenant et j’ai de bons joueurs autour de moi.

«J’avais Bevan French à l’extérieur de moi sur l’aile vendredi dernier et Jackson Hastings à l’intérieur, donc j’ai des joueurs assez talentueux là-bas.

« Je suis à l’aise pour le moment, mais j’espère que je serai de retour dans la dernière rangée dans un proche avenir. »