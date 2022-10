Liam Eber, Morris, golf, deuxième année – Shaw Local

L’étudiant en deuxième année de Morris, Liam Eber, était l’athlète de la semaine du Morris Herald-News. Il s’est récemment qualifié pour les sélections en tirant une ronde de 85. Ella McDonnell de Morris a pris la deuxième place.

« Liam fait de l’équipe de golf sa priorité absolue et le fait en donnant l’exemple. C’est un excellent coéquipier qui fera le nécessaire pour s’assurer que les autres réussissent autour de lui, qu’il s’agisse de prendre des notes pour des cours spécifiques ou de fournir des mots d’encouragement à un autre, il est l’exemple d’un athlète qui mettra l’équipe en premier », Michael Muntz, entraîneur de golf en chef, a déclaré.

Nom : Liam Eber

École: Morris Community High School, deuxième année

Sport: Golf

Morris Herald-Nouvelles: Avez-vous des surnoms ?

Éber: On m’appelle parfois Red Lips parce que je bois toujours du Gatorade rouge sur le parcours. Moi aussi, on m’appelle Sunshine parce que je ressemble au personnage de “Remember the Titans”

MNH: Quel âge aviez-vous lorsque vous avez commencé à jouer au golf et qui vous a initié à ce jeu ?

Éber: J’ai appris le golf pour la première fois quand j’avais environ 5 ou 6 ans et mon père m’y a initié parce qu’il est entraîneur de golf au lycée.

MNH : Quel est votre plus beau souvenir réalisé sur un parcours de golf ?

Éber: Mes meilleurs souvenirs de golf vont jouer lors de voyages de golf avec mon père. Faire l’expérience des beaux parcours avec lui est incroyable.

MNH : Selon vous, quelle partie de votre jeu est la plus forte ?

Éber: Mon putting est définitivement le meilleur aspect de mon jeu. Si mon putter est allumé, je vais bien jouer.

MNH: Qu’est-ce que tu aimes le plus dans l’équipe de golf ?

Éber: J’aime faire partie de l’équipe de golf parce que tu es responsable de tout ce qui concerne ton jeu. Si vous jouez mal, c’est à cause de vous et si vous jouez bien, c’est à cause de vous, de personne d’autre.

MNH: Quelle est ta matière préférée à l’école ?

Éber: J’adore chanter donc je dirais que la chorale est ma matière scolaire préférée.

MNH: Quel est ton parcours préféré que tu as joué cette saison ? Vous souvenez-vous quel était votre trou préféré ?

Éber: Mon parcours préféré était le parcours régional Whisper Creek, c’était magnifique et ça allait très bien à mon œil. Mon trou préféré était le numéro 18 à cause de la fontaine d’eau fraîche et de l’eau qui coulait du côté gauche du fairway.

MNH : Avez-vous des projets universitaires? Si oui, impliquent-ils des activités sportives ?

Éber: J’aimerais jouer au golf à l’université et étudier l’éducation.