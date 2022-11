Liam de Love Island rompt le silence sur sa séparation avec Millie – mais dit qu’elle est “matérielle de femme” et qu’ils pourraient raviver la romance

Liam Reardon de LOVE Island a parlé de sa rupture avec Millie Court – mais laisse entendre qu’il a toujours des sentiments pour son ex.

Le vainqueur 2021 de la série ITV2 s’est séparé de Millie en juillet de cette année après moins d’un an de fréquentation, et a depuis admis qu’il avait eu du mal à quitter le couple qui s’était “séparé” en raison d’engagements professionnels.

Getty

Rex

Alors que Millie a soigné son cœur brisé avec une série de voyages entre filles et fait la fête avec d’autres insulaires, Liam s’est maintenant inscrite pour se remettre sur la selle de la romance en participant à la nouvelle série de Celebs Go Dating.

Il sera rejoint par Sinitta, la star de Towie Pete Wicks, la victime de Tinder Swindler Cecilie Fjellhøy et la star de Love Island Laura Anderson.

Le déménagement, dit-il, a été soutenu par Millie alors qu’elle fait avancer sa propre carrière, mais il ne peut s’empêcher de penser que celui qu’il rencontre a beaucoup à faire avec elle.

Parler à nouveau! magazine, il a déclaré: «La rupture nous a blessés tous les deux. Love Island a été un tourbillon fou. Peut-être que je me suis un peu éloigné de la piste et que je voulais me remettre sur la bonne voie. Cela a probablement ébranlé ma confiance, surtout l’année dernière. Je pense que j’ai beaucoup plus confiance en moi maintenant et je reviens à l’ancienne façon dont j’étais.

Admettant que ce sont ses actions qui ont provoqué la rupture, Liam appelle Millie une “fille incroyable” et a ajouté : “Peut-être qu’un jour dans le futur, nous raviverons. Mais pour l’instant, j’ai juste besoin de faire mon propre truc et d’être sur mon propre chemin.





«Je ne l’ai certainement pas exclu parce que je connais sa morale et ce qu’elle a, et c’est quelque chose que je voudrais quelqu’un, dans une femme. Je dois me concentrer sur moi-même et si c’est censé être, nous retrouverons notre chemin l’un vers l’autre.

À la suite de leur séparation, Millie a mis en vente la maison d’Essex d’un million de livres sterling du couple afin de passer à autre chose.

Celebs Go Dating revient à l’E4 tous les soirs de semaine à partir du lundi 28 novembre à 22h.

Instagram