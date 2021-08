Liam de Love Island mortifié alors qu’il appelle Millie le mauvais nom dans des scènes maladroites

Liam de LOVE Island est resté mortifié après s’être trompé sur le nom de Millie.

Au cours de l’épisode de Unseen Bits de samedi, les téléspectateurs ont pu avoir un aperçu du couple autrefois heureux avant Casa Amor.

3 Liam s’est trompé sur le nom de Millie dans un chat

Allongé sur les transats, l’un des insulaires demande à Abigail quel est son nom complet.

Millie a alors eu une idée et a demandé : « Quel est mon nom de famille Liam ?

Liam a répondu avec assez de confiance: « Corbeau. »

Son autre moitié s’est mise à rire et a continué : « Vous êtes sérieux ? Qu’est-ce qu’il y a ?

Faye a demandé avec incrédulité: « Vous ne connaissez pas son nom de famille? »

Liam a alors essayé : « C. Ça commence par C. »

Finalement, Millie révèle qu’il s’agit de Court, mais Liam ne parvient toujours pas à le prononcer correctement.

Liam lui a ensuite fait un gros câlin alors qu’ils se roulaient sur le lit, en disant: « Je suis désolé, je suis désolé. J’ai été pris au dépourvu. »

DES JOURS PLUS HEUREUX

Cependant, les scènes joyeuses sont loin de l’épisode le plus récent de la série, qui a vu Millie et Liam se parler.

Les fans ont regardé avec horreur Lillie dévoiler sa « connexion » avec Liam quelques instants après sa réunion avec Millie.

Alors que Millie regardait sous le choc, Lillie a déclaré à Laura Whitmore, animatrice de Love Island: « Je pense que j’avais une bonne connexion à la seconde où je suis entré là-bas et je pense que c’était très réciproque.

« Très 50/50… et je suis surpris que je sois ici en ce moment. »

Confirmant que sa connexion était avec Liam, elle a poursuivi: « Je pense que les actions étaient à peu près égales. Nous avons partagé un lit ensemble, nous embrassant en dehors des défis. »

Liam a ensuite souri lorsque Millie a répondu: « Est-ce que vous plaisantez? »

Millie a dit à Liam qu’il était « dégoûtant » alors qu’il souriait et murmurait : « Je te parlerai plus tard. Je te parlerai plus tard. »

L’ignorant, Millie riposta : « Vous auriez dû revenir avec elle, n’est-ce pas ?

Mais plutôt que de s’excuser, Liam a haussé les épaules et a insisté sur le fait qu’il avait expliqué à Lillie qu’il était avec Millie lorsqu’ils se sont rapprochés à Casa Amor.

Millie a ensuite fondu en larmes aux filles alors que ce qu’elle avait entendu commençait à s’imprégner.

« Nous nous sommes assis là et j’étais si heureuse et puis ça a juste changé. Comme si je n’étais plus la plus heureuse que j’aie été au cours des quatre derniers jours et maintenant je suis en train de pleurer », a-t-elle sangloté.

« Je savais que je n’aurais pas dû lui faire confiance. Il est faux. Il ne pensait évidemment pas que ce que nous avions était assez bon. »

3 Millie a eu le cœur brisé après que Lillie ait révélé ce qui s’était passé à Casa Amor Crédit : Érotème