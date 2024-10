Liam de Bold & Beautiful veut retrouver l’espoir… La star taquine sa réponse

[ad_1]

L’épisode du jeudi 10 octobre de L’audacieux et le beau promet d’être un doozy pour Hope. Elle pense qu’elle et son ex-mari Liam ont enfin compris comment bien fonctionner en tant que coparents. Mais dernièrement, il a fait beaucoup d’introspection, du genre qui le laisse se regarder la face et se demander pourquoi il laissait Hope à cause de son baiser, rien de plus, avec Thomas. (Revoyez les nombreux faux pas du gaufrier ici.)

Annika Noelle dit que l’ancien conjoint de son personnage est assez direct sur ses intentions envers Hope. « C’est choquant pour elle ! Elle dit : « Qu’est-ce que tu veux dire ? Nous avons enfin… cette chose stable pour Beth, « , dit-elle Résumé du feuilleton. « C’est comme : ‘Attendez, attendez, attendez – nous voulons essayer de perturber ce genre de paix que nous avons enfin trouvée maintenant ?’ Après toutes les années de ce cycle toxique dans lequel ils se trouvaient ?!?

Liam suggère qu’il ne veut pas répéter le passé, et certainement pas ses erreurs, mais forger ensemble un avenir meilleur. « Mais, vous savez, c’est plus facile à dire qu’à faire ! » souligne l’actrice. « Alors Hope est absolument déconcertée… Elle ne pensait pas vraiment que Liam commençait à s’épiler. [nostalgic] encore. Donc, évidemment, elle va avoir une assez grosse surprise.

Liam en aura peut-être un lui aussi. L’espoir ne va pas le laisser se demander longtemps si elle est prête à donner à leur relation l’essai de l’ancienne université. Ou à ce stade, s’agirait-il de la vieille tentative d’études supérieures ? En gardant à l’esprit sa nouvelle relation avec Carter, les supplications de Liam « lui apportent encore plus de clarté », dit Noelle. « Techniquement, cela complique les choses, mais pour Hope, je pense que cela lui apporte une certaine clarté sur ce qu’elle veut… et ce qu’elle ne fait pas.

Il nous semble que c’est une bonne chose qu’une certaine ancienne flamme de Liam revienne à Los Angeles ! (Découvrez les photos ici.)

En route vers les commentaires pour révéler si vous êtes la Team « Lope » ou la Team « Cope », arrêtez-vous à la galerie de photos ci-dessous pour revoir l'histoire d'amour mouvementée de Liam et Hope.