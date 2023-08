Liam Dawson joue le rôle principal pour mener le Hampshire à la finale de la Metro Bank One-Day Cup | Actualités sur le cricket

Liam Dawson a traversé le Warwickshire avec sept pour 15 alors que le Hampshire se qualifiait pour la finale de la Metro Bank One-Day Cup avec une victoire de neuf guichets à Edgbaston.

Le fileur du bras gauche Dawson a enregistré sa meilleure performance de bowling dans tous les formats et a envoyé une manche déjà chancelante en chute libre avec trois guichets en quatre balles alors que le Warwickshire se dépliait pour 93 en 26 overs.

Mis en place, les Bears ont rapidement été en difficulté alors que l’ancien favori d’Edgbaston, Keith Barker, en a marqué trois pour 28 lors de sa première rafale.

Sam Hain (33 ans, non éliminé) n’a alors pu que regarder impuissant de l’autre côté la capitulation de ses collègues, l’ouvreur Ed Barnard (26 ans) étant le seul autre joueur local à atteindre le double des chiffres.

Le Hampshire est passé à 95 pour un over sur 19, Fletcha Middleton marquant un 54 invaincu pour réserver une place en finale le 16 septembre contre le Leicestershire à Trent Bridge.

Les visiteurs ont célébré un travail accompli presque à la perfection tandis que le grand public local a dû digérer la dernière implosion à élimination directe du Warwickshire après avoir dominé la phase de groupes.

Ce fut un bon tirage au sort pour que le Hampshire gagne, dans des conditions grises et favorables aux quilleurs, mais ils les ont exploités avec brio.

Barker a donné le ton avec une jeune fille menaçante pour commencer, puis a retiré Rob Yates pour un canard, attrapé à mi-parcours, avec sa huitième balle.

Barker a ensuite fait attraper Will Rhodes par un échangiste classique avant que Barnard, après avoir de nouveau semblé dans une forme sublime, ne chatouille une prise côté jambe au gardien de guichet Ben Brown.

Dawson a réussi le test. Il a envoyé une balle sur le moignon de Michael Burgess et a lancé Jake Bethell grâce à une charge imprudente.

À 91 pour cinq, le Warwickshire avait désespérément besoin de quelqu’un pour rester avec Hain, mais en un clin d’œil, c’était 91 pour huit grâce à Dawson après qu’Ethan Brookes se soit mis à couvert, Jake Lintott a dominé un balayage et Danny Briggs, ayant survécu au chapeau. -trick ball, est tombé lbw sur le pied arrière au suivant.

Henry Brookes s’est retrouvé derrière et Olly Hannon-Dalby a joué sur la mauvaise ligne et a perdu son moignon pour laisser Dawson avec les meilleurs chiffres jamais enregistrés par un quilleur du Hampshire dans le cricket d’une journée.

Hannon-Dalby a brillamment joué tout au long de ce tournoi, remportant 24 guichets à 12,2 avant ce match, mais défendre un faible total de 93 le dépassait même.

Les ouvreurs du Hampshire, Middleton et Nick Gubbins, en ont ajouté 45 en 10 overs avant que ce dernier ne tombe en poids contre Lintott.

Middleton a avancé en douceur vers son cinquième demi-siècle de liste A, de 56 balles avec sept quatre, et a ajouté un 50 ininterrompu en 10 overs sans stress avec Tom Prest, qui a frappé les six vainqueurs du match pour sceller la plus simple des victoires.

Le Hampshire affrontera le Leicestershire à Trent Bridge le 16 septembre, après que les Foxes aient atteint leur première finale d’une journée depuis 22 ans en battant le Gloucestershire par six guichets avec plus de 21 overs à jouer.

Dans des conditions favorables aux quilleurs, Wiaan Mulder (trois pour 38) et Tom Scriven (trois pour 19) ont donné le ton avec le ballon alors que les visiteurs ont été éliminés pour 125 en 33 overs – leur deuxième total le plus bas de la compétition – après avoir perdu le lancer.

Graeme van Buuren a tenté de maintenir les manches ensemble de 23 pour trois, réalisant 44 sur 68 balles, mais aucun autre frappeur n’en a passé 22, car trop d’entre eux ont cédé leur guichet.

En réponse, le Leicestershire s’est retrouvé 13 pour trois au quatrième et 33 pour quatre au 12e, mais Mulder (55 non) et son compatriote Peter Handscomb (49 non) les ont ramenés à la maison, le Sud-Africain enregistrant son cinquième demi-siècle dans la compétition. dans un stand ininterrompu de 93 en 16,3 overs.

