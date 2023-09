Liam Broady : Le Britannique dit que rentrer dans le top 100 est un « soulagement » après une décennie sur le circuit ATP | Actualités tennistiques

Le Britannique Liam Broady admet avoir un énorme sentiment de « soulagement » après avoir atteint un objectif de dix ans consistant à entrer dans le top 100, lorsque le classement sera mis à jour mercredi.

Le joueur de 29 ans originaire de Stockport, qui a atteint la finale masculine à Wimbledon et à l’US Open il y a plus de 10 ans, est assuré de se hisser à la 93e place du classement lorsqu’il sera mis à jour après avoir atteint la finale du Challenger de deuxième division de la semaine dernière. tournoi à Saint-Tropez.

Il a déclaré : « L’objectif qui m’a permis de continuer pendant 10 ans, c’est ‘Je serai dans le top 100 un jour’.

« C’est drôle, avec ce genre de choses, tu ne te sens jamais aussi bien que tu le penses, une fois que tu le fais, tu te dis ‘Oh, c’est ça’ ? Maintenant, je réfléchis déjà à la façon dont nous pouvons terminer l’année en force, comment puis-je aller en Australie et maximiser au début de l’année prochaine ?Mais c’est un gros poids sur mes épaules.

« Je ne sais pas pourquoi, mais on voit toujours différemment un joueur qui a été dans le top 100. Même si quelqu’un a fait 99 et quelqu’un 101, il y a une sorte d’aura différente à ce sujet et j’en suis conscient depuis des années.

« Il y a eu beaucoup de joueurs britanniques qui ont été fantastiques mais qui n’ont jamais réussi à franchir ce dernier obstacle. Je ne voulais pas la même chose pour moi, je voulais être dans ce Saint Graal. »

La carrière de Broady a été une véritable montagne russe, qui a atteint un niveau si bas il y a quelques années qu’il a failli abandonner le sport.

Broady a choqué Casper Ruud à Wimbledon





Cette saison, il a réalisé des performances constantes au niveau Challenger, tout en remportant sa meilleure victoire en carrière contre le numéro 4 mondial de l’époque, Casper Ruud, pour atteindre le troisième tour à Wimbledon.

Une fois le top 100 coché, Broady passe quelques jours chez lui pour la première fois depuis mai et sa priorité pour les semaines restantes de l’année est de s’assurer qu’il figurera dans le tableau principal d’un Grand Chelem pour le classement du premier. fois à l’Open d’Australie.

Alors jusqu’où pourrait-il aller ?

« Je ne sais pas », a-t-il dit. « Je suis curieux de voir. Demandez-moi dans un an. Une fois que vous êtes dans le top 100, je pense que tout se résume aux courses que vous pouvez faire.

« Si vous jouez bien dans les bons tournois, vous pouvez aller aussi haut que n’importe qui. Je n’ai aucune expérience de ce que l’on ressent, donc je suis juste excité. »

