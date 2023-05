Lia Walti: La milieu de terrain suisse signe un nouveau contrat avec Arsenal Women – « C’est un moment spécial pour moi d’engager mon avenir » | Nouvelles du football

Lia Walti a signé un nouveau contrat avec Arsenal Women.

Walti a rejoint les Gunners en 2018 et a depuis fait 128 apparitions dans toutes les compétitions.

La milieu de terrain suisse a remporté le titre de Super League féminine lors de la saison 2018/19 et de l’édition 2022/23 de la FA Women’s League Cup.

« C’est un moment spécial pour moi d’engager mon avenir à Arsenal et je suis très heureux et excité », a déclaré Walti sur le site officiel du club.

« Arsenal signifie tellement pour moi – je me suis senti comme chez moi dès mon arrivée et au fil des ans, j’ai tissé des liens si solides avec ce club et la communauté qui l’entoure. C’est une période passionnante pour faire partie d’Arsenal et je Je veux continuer à créer de nouveaux souvenirs avec ce groupe. »

L’entraîneur-chef d’Arsenal, Jonas Eidevall, a ajouté : « Je suis ravi que Lia reste avec nous à Arsenal. Elle est l’une des meilleures milieu de terrain du football mondial et nous apporte tant en termes de leadership et de présence.

« Lia a joué un rôle central au sein de cette équipe pendant mon séjour ici et je suis impatient de continuer à travailler ensemble pour atteindre nos objectifs. »

Walti a plus de 100 sélections pour la Suisse





Walti a fait plus de 100 apparitions pour la Suisse, capitaine de son pays depuis 2019.

La joueuse de 30 ans a dirigé son équipe nationale au Championnat d’Europe 2022 en Angleterre et devrait faire de même lors de la Coupe du monde de cet été en Australie et en Nouvelle-Zélande.

La responsable du football féminin, Clare Wheatley, a déclaré : « C’est une excellente nouvelle que Lia ait signé un nouveau contrat avec nous.

« Lia fait partie intégrante de ce que nous construisons ici à Arsenal et je suis sûr que je parle au nom de tout le monde au club et de tous nos supporters quand je dis à quel point je suis heureux qu’elle continue à porter le rouge et blanc à l’avenir. . »

