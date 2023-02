L’IA va-t-elle remplacer l’humain ? ChatGPT pèse

L’émergence de nouveaux programmes sophistiqués d’intelligence artificielle (IA) capables d’effectuer un nombre croissant de tâches humaines suscite de nombreuses interrogations : l’IA me remplacera-t-elle un jour ?

Après avoir interrogé plusieurs experts humains sur la possibilité que l’IA remplace le travail et le talent humains à grande échelle, CTVNews.ca a posé certaines des mêmes questions à ChatGPT.

ChatGPT est un chatbot IA développé par OpenAI et lancé en novembre 2022. Il est capable de répondre à un large éventail de questions, mais, comme un humain, ChatGPT n’est pas parfait. Par exemple, lorsqu’on lui a demandé d’écrire l’introduction de cette histoire, un message d’erreur s’est affiché à la place. Il a cependant pu donner un aperçu de la relation entre l’IA et le travail humain.

Vous trouverez ci-dessous une transcription de l’interview, qui a été légèrement modifiée pour le style.



Note: Contrairement à d’autres sources, telles que des articles de revues, ChatGPT ne fournit pas de références avec ses réponses. Cependant, les réponses de ChatGPT étaient cohérentes avec ce que les experts humains que nous avons interrogés ont dit.



Q : Dans quel type de travail l’IA excelle-t-elle ?



ChatGPT : L’intelligence artificielle est capable d’effectuer une variété de tâches, mais elle est particulièrement bien adaptée à certains types d’emplois et d’applications. Voici quelques-uns des domaines les plus courants où l’IA excelle :

Analyse des données : les algorithmes d’IA peuvent traiter rapidement de grandes quantités de données et identifier des modèles et des informations difficiles à trouver pour les humains.

Reconnaissance d’image et de parole : les algorithmes d’IA peuvent être formés pour reconnaître et classer les images, la parole et d’autres données audio et visuelles avec une grande précision.

Service client : les chatbots alimentés par l’IA peuvent gérer des demandes de service client simples, libérant ainsi des agents humains pour traiter des problèmes plus complexes.

Détection de la fraude : les algorithmes d’IA peuvent être formés pour identifier les transactions frauduleuses et les modèles de données financières qui seraient difficiles à détecter pour les humains.

Maintenance prédictive : les algorithmes d’IA peuvent analyser les données des capteurs d’équipement pour prédire quand une maintenance sera nécessaire, réduisant ainsi les temps d’arrêt et les coûts de maintenance.

Personnalisation : les algorithmes d’IA peuvent analyser les données sur les comportements, les préférences et les données démographiques des utilisateurs pour fournir des recommandations et des expériences hautement personnalisées.

Traduction automatisée : les algorithmes d’IA peuvent traduire le texte d’une langue à l’autre, ce qui facilite la communication et la collaboration pour les personnes qui parlent différentes langues.

Il convient de noter que les systèmes d’IA sont encore limités dans leurs capacités et peuvent parfois faire des erreurs. Par conséquent, dans de nombreux cas, une surveillance et une contribution humaines sont encore nécessaires pour garantir que les systèmes d’IA sont utilisés de manière efficace et éthique.



Q : L’IA remplacera-t-elle les humains dans certaines industries ?



ChatGPT : Oui, il est possible que l’IA remplace les humains dans certaines industries, en particulier pour les tâches répétitives, dangereuses ou nécessitant un haut degré de précision.

Cependant, il est peu probable que l’IA remplace complètement les humains dans la plupart des industries, car de nombreuses tâches nécessitent encore de la créativité humaine, de la pensée critique et de l’empathie.

Par exemple, dans le secteur manufacturier, les robots alimentés par l’IA sont de plus en plus utilisés pour effectuer des tâches telles que l’assemblage, la peinture et le soudage. Dans le service client, les chatbots alimentés par l’IA peuvent traiter des demandes simples, mais les problèmes plus complexes nécessitent toujours une intervention humaine. Dans le secteur financier, les algorithmes d’IA peuvent aider à détecter la fraude, mais des analystes humains sont toujours nécessaires pour interpréter les résultats et prendre des décisions.

Dans l’ensemble, il est probable que l’IA changera la nature du travail dans de nombreuses industries, plutôt que de remplacer complètement les travailleurs humains. À mesure que l’IA deviendra plus avancée, il est probable que les humains seront libérés de l’exécution de tâches répétitives et manuelles et se concentreront plutôt sur un travail de niveau supérieur, créatif et stratégique.



Q : Qu’adviendra-t-il des humains qui seront remplacés par l’IA ?



ChatGPT : L’impact de l’IA sur les travailleurs humains dépendra de plusieurs facteurs, notamment la vitesse à laquelle la technologie de l’IA progresse, les types d’emplois concernés et la disponibilité d’opportunités d’emploi alternatives.

Dans certains cas, les travailleurs déplacés par l’IA peuvent être en mesure de trouver de nouveaux emplois dans des domaines connexes qui nécessitent des compétences différentes. Par exemple, alors que l’IA prend en charge les tâches de routine, des travailleurs peuvent être nécessaires pour gérer et superviser les systèmes d’IA, les former et s’assurer qu’ils sont utilisés de manière éthique et efficace.

Dans d’autres cas, les travailleurs déplacés par l’IA peuvent avoir besoin d’acquérir de nouvelles compétences et de passer à d’autres industries. Cela pourrait être particulièrement difficile pour les travailleurs qui ont passé de nombreuses années dans une seule industrie et qui n’ont peut-être pas les compétences ou l’expérience nécessaires pour faire la transition vers un nouveau domaine.

Pour atténuer l’impact négatif de l’IA sur les travailleurs humains, il peut être nécessaire que les gouvernements, les entreprises et les établissements d’enseignement investissent dans des programmes de recyclage et d’autres initiatives qui aident les travailleurs à acquérir de nouvelles compétences et à faire la transition vers de nouvelles carrières.

Il est important de noter que le développement et le déploiement de l’IA doivent être guidés par des considérations éthiques et un engagement à garantir que l’IA profite à tous les membres de la société, y compris les travailleurs touchés par cette technologie.



Q : Comment les humains peuvent-ils éviter d’être rendus obsolètes par l’IA ?



ChatGPT : Voici quelques mesures que les individus peuvent prendre pour éviter d’être rendus obsolètes par l’IA :

Perfectionnement et requalification : la mise à jour continue de vos compétences et de vos connaissances peut vous aider à rester pertinent sur un marché du travail en constante évolution. Envisagez de suivre des cours et d’obtenir des certifications dans des domaines tels que l’analyse de données, l’apprentissage automatique et le développement de logiciels.

Adoptez la technologie : Familiarisez-vous avec les dernières technologies et outils, y compris l’IA, et recherchez activement les opportunités de les utiliser. Cela vous aidera à développer les compétences techniques demandées et à comprendre comment l’IA change la nature du travail.

Développer des compétences non techniques : les compétences non techniques, telles que la communication, la collaboration, la pensée critique et la résolution de problèmes, sont difficiles à automatiser et deviendront probablement encore plus précieuses à mesure que l’IA deviendra plus répandue sur le lieu de travail.

Construire un ensemble de compétences diversifié : Avoir un large éventail de compétences et d’expériences peut vous aider à être plus adaptable au changement et mieux équipé pour relever de nouveaux défis.

Recherchez de nouvelles opportunités : soyez proactif dans la recherche de nouvelles opportunités d’apprentissage et de croissance, et soyez ouvert à un changement de carrière si nécessaire.

Réseautez et établissez des relations : l’établissement de relations et le réseautage peuvent vous aider à rester informé des tendances émergentes et des nouvelles opportunités dans votre secteur.

Il est important de se rappeler que si l’IA peut automatiser certains emplois, elle crée également de nouvelles opportunités d’emploi et de nouvelles industries qui n’existaient pas auparavant. En étant proactif et en investissant dans votre propre développement, vous pouvez vous positionner pour tirer parti de ces nouvelles opportunités et prospérer à l’ère de l’IA.