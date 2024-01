Lia Thomas : Une nageuse transgenre entame une action en justice contre l’instance dirigeante mondiale de la natation

CNN

—



La nageuse transgenre Lia Thomas a entamé une procédure judiciaire contre World Aquatics, l’organisme directeur de la natation, après avoir voté pour interdire aux athlètes transgenres de participer aux compétitions aquatiques féminines d’élite, selon le Tribunal arbitral du sport.

Le nageur conteste certains éléments de la politique d’inclusion des genres de World Aquatics, entrée en vigueur le 20 juin 2022, selon l’organisme judiciaire international.

L’orientation juridique de Thomas vise à renverser la politique selon laquelle les athlètes transgenres d’homme à femme ne seraient éligibles à concourir dans les catégories féminines que s’ils effectuent la transition avant l’âge de 12 ans ou avant d’atteindre la deuxième étape des étapes de Tanner de puberté.

“Mme Thomas reconnaît que la concurrence loyale est un objectif sportif légitime et qu’une certaine réglementation des femmes transgenres en natation est appropriée”, a déclaré vendredi le tribunal dans un communiqué de presse.

« Cependant, Mme Thomas soutient que les dispositions contestées sont invalides et illégales car elles sont discriminatoires à son encontre, contrairement à la Charte olympique, à la Constitution aquatique mondiale et au droit suisse, y compris la Convention européenne des droits de l’homme et la Convention sur l’élimination de toutes les formes de Discrimination à l’égard des femmes », indique le communiqué. « … et qu’une telle discrimination ne peut être justifiée comme étant nécessaire, raisonnable ou proportionnée pour atteindre un objectif sportif légitime. »

World Aquatics supervise les compétitions aquatiques de natation, de water-polo, de plongée, de natation artistique, de natation en eau libre et de plongeon de haut niveau.

CNN a contacté World Aquatics pour commentaires.

La politique indique également que les athlètes qui ont déjà utilisé de la testostérone dans le cadre d’un traitement hormonal d’affirmation de genre entre femmes et hommes ne seraient éligibles à participer à des compétitions féminines que si la testostérone a été utilisée pendant moins d’un an au total, le traitement n’a pas été fait. ont lieu pendant la puberté et les taux de testostérone dans le sérum reviennent aux niveaux d’avant le traitement.

L’instance dirigeante avait alors promis de créer un nouveau groupe de travail afin de développer des épreuves de catégorie ouverte pour les athlètes ne répondant pas aux critères des catégories masculines ou féminines.

En août, World Aquatics a créé un catégorie ouverte pour transgenres athlètes lors d’une Coupe du monde à Berlin en octobre pour « toutes les identités de sexe et de genre ».

“Pour cet événement inaugural, l’accent est mis sur l’acquisition d’une expérience supplémentaire pour le développement futur et la célébration de la diversité.” selon l’instance dirigeante internationale de la natation.

CNN a contacté Thomas pour commentaires par l’intermédiaire de son avocat.

Interrogé vendredi sur le cas de Thomas contre World Aquatics, Danne Diamond, directeur des politiques et des programmes d’Athlete Ally, un groupe de défense qui œuvre pour mettre fin à l’homophobie et à la transphobie dans le sport, a déclaré à CNN : « La politique transgenre de World Aquatics cause un préjudice profond aux personnes trans. les femmes, qui sont particulièrement vulnérables dans la société et souffrent de taux élevés de violence, d’abus et de harcèlement dans la société et dans le sport.

« L’interdiction ne constitue pas un équilibre juste, approprié ou raisonnable des droits », a déclaré Diamond. «C’est extrêmement disproportionné et a pour effet d’exclure pratiquement toutes les athlètes féminines trans des sports aquatiques internationaux.»

Le tribunal a déclaré qu’une date d’audience pour la contestation judiciaire de Thomas n’avait pas encore été fixée.

Le débat sur les femmes transgenres en natation, qui a conduit à la nouvelle politique d’inclusion des genres et à la catégorie ouverte, a été mis en lumière lorsque Thomas, un nageur de l’Université de Pennsylvanie qui a débuté dans l’équipe masculine de natation de l’école en 2017, a finalement rejoint l’équipe féminine de l’UPenn en 2017. 2020.

Au moment de sa transition en 2019, la NCAA exigeait que les athlètes transgenres suivent un an de traitement hormonal substitutif pour pouvoir concourir.

En février 2022, 16 membres de l’équipe de natation de l’Université de Pennsylvanie ont envoyé une lettre à l’université et à l’Ivy League. leur demandant de ne pas contester les nouvelles politiques de participation des athlètes transgenres de la NCAA ce qui empêcherait Thomas et d’autres athlètes transgenres de concourir.

Dans la lettre, ils affirmaient que Thomas bénéficiait d’un « avantage injuste » et affirmaient qu’ils soutenaient sa transition de genre en dehors de la piscine, mais pas nécessairement dans celle-ci.

Malgré les réactions négatives, Penn Athletics et l’Ivy League ont maintenu leur soutien à la nageuse transgenre, et plus de 300 nageurs actuels et anciens ont signé leur nom dans une lettre ouverte défendant sa capacité à concourir.

En tant que nageuse au sein de l’équipe féminine, Thomas est devenue le premier athlète transgenre pour remporter un titre de la Division I de la NCAA après avoir remporté l’épreuve du 500 verges libre féminin en mars 2022.

Les partisans de l’interdiction des femmes transgenres dans le sport féminin soutiennent que les femmes transgenres ont un avantage physique sur les femmes cisgenres dans le sport.

Mais la science dominante ne soutient pas cette conclusion. Un rapport de 2017 dans la revue Sports Medicine, qui a passé en revue plusieurs études connexes, n’a trouvé « aucune recherche directe ou cohérente » sur les personnes trans ayant un avantage sportif sur leurs pairs cisgenres, et les critiques affirment que les interdictions ajoutent à la discrimination à laquelle les personnes trans sont confrontées.

Ben Church de CNN a contribué à ce rapport.